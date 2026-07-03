3 exercícios respiratórios que auxiliam na recuperação da gripe

Com o auxílio de um copo com água e um canudo, é possível mobilizar secreções que se encontram nas regiões inferiores do pulmão por meio da vibração provocada por borbulhamento. “Inspire e segure o oxigênio por três segundos. Depois, expire todo o ar pelo canudo, fazendo bolhas durante o máximo de tempo possível, para transportar todas as substâncias que estão no tórax”, explica. Se a força da atividade provocar tontura constante, é preciso interromper e procurar por um profissional.