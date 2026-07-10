Confira 10 livros para cuidar da saúde do corpo, da mente e da alma 

Com o aumento dos casos de ansiedade, esgotamento emocional e adoecimento mental, cresce também a busca por ferramentas que ajudem as pessoas a compreenderem suas emoções e a construir uma vida mais equilibrada. A literatura tem ocupado um papel importante nesse processo, oferecendo reflexões, acolhimento e caminhos possíveis para lidar com os desafios do cotidiano.