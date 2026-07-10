Confira 10 livros para cuidar da saúde do corpo, da mente e da alma 

Com o aumento dos casos de ansiedade, esgotamento emocional e adoecimento mental, cresce também a busca por ferramentas que ajudem as pessoas a compreenderem suas emoções e a construir uma vida mais equilibrada. A literatura tem ocupado um papel importante nesse processo, oferecendo reflexões, acolhimento e caminhos possíveis para lidar com os desafios do cotidiano.
Temas antes restritos aos consultórios, como luto, carência afetiva, dor crônica, traumas familiares e inteligência emocional, passaram a integrar conversas cada vez mais importantes.
A seguir, confira indicações de livros que exploram diferentes dimensões do bem-estar físico, emocional e espiritual.
1. O Fim do Sofrimento Emocional
Este lançamento do terapeuta transpessoal William Sanches é um convite para quem está cansado de fingir que está tudo bem enquanto convive com culpa, autossabotagem e dores emocionais silenciosas.
Com base em neurociência, autoconhecimento e espiritualidade, a obra propõe caminhos para romper ciclos de sofrimento, resgatar a conexão consigo e transformar padrões internos por meio da autoaceitação, do perdão, da gratidão e do propósito.
2. A Ilusão, o Surto e a Verdade: A História do Meu Despertar
O terapeuta Kempes Macedo conta uma história de superação e amor verídica de despertar da consciência em que ele questiona a ilusão da realidade e a distorção de valores da sociedade materialista. O autor faz um relato profundo do processo de surto psicótico e internação interventiva.
Ainda, aborda o despertar da consciência e toda transformação vivida à flor da pele. É um relato cru que traz as dores e as consequências da inconsciência e do uso de drogas, transmitindo o poder de superação, autoconhecimento e cura intrínseco a cada um de nós.
3. A Dor É um Convite Para a Mudança
A autora Mariana Schamas, especialista em dor crônica e abordagem biopsicossocial, propõe uma reflexão profunda sobre como o sofrimento físico e emocional pode ser um convite para a transformação.
Neste lançamento da Latitude, ao unir ciência, neurociência e experiências reais, a escritora mostra que a dor não deve ser ignorada ou romantizada, mas compreendida de forma humanizada. Com ferramentas práticas e incentivo ao autoconhecimento, ela convida o leitor a assumir um papel ativo na própria recuperação.
5. Viva de Novo
Raphael Abdalla propõe uma reflexão que vai além da fé, conectando espiritualidade, saúde mental e bem-estar integral. A partir da ideia de ressurreição aplicada à vida cotidiana, o autor aborda como perdas, términos e o esgotamento emocional impactam corpo, mente e espírito.
Com base em histórias bíblicas, Abdalla convida o leitor a reconhecer dores, cuidar das emoções, transformar momentos de ruptura em processos de cura e recomeçar com mais esperança.
5. Carência Afetiva
A psicóloga e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental Ana Mendes reúne cem perguntas que convidam o leitor a refletir sobre seus padrões emocionais.
Com uma proposta interativa e acolhedora, a obra estimula o autoconhecimento, a autonomia emocional e a construção de vínculos mais saudáveis, ajudando a transformar a carência afetiva em relações mais equilibradas, conscientes e duradouras.
6. Doses de cura
Em meio aos desafios emocionais da vida acelerada, pessoas buscam cada vez mais formas de lidar com a dor, o cansaço e a sobrecarga. Neste livro, Jeiza Pontes oferece um caminho de cuidado integral, equilibrando saúde emocional, espiritualidade e práticas acessíveis de acolhimento interior.
Por meio de pílulas curtas de reflexão, a obra traz suporte para compreender sentimentos e fortalecer a mente e o coração.
7. Entrelinhas
Ao transformar lembranças, perdas e afetos em poesia, Walmir Luiz Becker convida o leitor a desacelerar e acolher as próprias emoções como parte do cuidado consigo.
A obra valoriza a contemplação, a memória e a aceitação das diferentes fases da vida, mostrando que revisitar sentimentos pode ser um caminho para o autoconhecimento. Com versos sensíveis, o autor incentiva ainda um olhar mais gentil para a própria trajetória e para o tempo vivido.
8. Solte, Entregue, Confie
A executiva Melissa Artioli compartilha sua trajetória de reconstrução após enfrentar, simultaneamente, a perda de espaço profissional durante a licença-maternidade e o fim do casamento.
Unindo experiências pessoais a ensinamentos do Budismo, Estoicismo e Taoísmo, além de práticas da psicologia contemporânea, a autora propõe um caminho de autoconhecimento baseado em três movimentos essenciais: soltar, entregar e confiar, mostrando como transformar dor, vulnerabilidade e recomeços em força, equilíbrio e reconexão consigo.
9. Nunca É Só Por Dinheiro
Flávia Lippi investiga por que disputas por herança vão muito além dos bens materiais. Com base em experiências pessoais, relatos de famílias e conhecimentos da psicologia, neurociência e epigenética, a autora mostra como o luto revela feridas antigas, desejos de reconhecimento e padrões emocionais transmitidos entre gerações.
A obra propõe reflexões e ferramentas práticas para enfrentar processos sucessórios de forma mais consciente, transformando a verdadeira herança em maturidade, diálogo e cuidado com as relações.
10. Conversas Com Um Yogue Urbano
Encontrar equilíbrio em meio ao ritmo acelerado da vida urbana pode parecer um desafio, mas, segundo o mestre em Psicologia e instrutor de yoga, Thadeu Martins, é possível por meio de pequenas mudanças de percepção e atitude.
Em textos curtos, leves e bem-humorados, o autor compartilha vivências, reflexões e ensinamentos que aproximam a filosofia yogue do cotidiano. Ele ainda convida o leitor a cultivar autoconhecimento, fortalecer as relações e descobrir caminhos para uma vida mais consciente, serena e plena.
Por Douglas Ramalho