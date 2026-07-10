10 livros de ficção, romance e fantasia para todos os gostos

O livro escrito por Ivy Pase apresenta Daniel Hass, um adolescente solitário que enfrenta o luto da morte dos pais e tenta encontrar uma forma de curar as próprias feridas — até que acorda em um universo paralelo. Nesta nova dimensão, ele é um homem de 34 anos que luta para descobrir o que ocorreu com a menina Lily. Ao atravessar essas duas realidades, o personagem imerge em uma aventura que envolve os planos nefastos de inimigos poderosos, viagens no tempo e experimentos científicos.