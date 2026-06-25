Viúvo de Isabel Veloso anuncia que vai se casar seis meses após morte de influenciadora

Seis meses após a morte da esposa, Isabel Veloso, o influenciador Lucas Borbas anunciou que irá se casar com a fonoaudióloga Diulia Loregian nesta quinta-feira (25). O casal assumiu o relacionamento em abril deste ano e recebeu críticas dos fãs de Isabel.
A notícia do casamento foi divulgada em uma postagem compartilhada dos noivos no Instagram. "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!", diz a legenda.
Poucos meses após a morte de Isabel, Borbas assumiu a nova namorada e explicou a decisão publicamente: "Estou me permitindo e tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito."
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A declaração recebeu ataques nas redes sociais, levando o influenciador a publicar um vídeo lamentando os rumores sobre a sua vida pessoal, afirmando que não traiu Isabel durante o relacionamento.
Isabel Veloso lutava contra um câncer terminal havia anos. Ela descobriu um linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, aos 15 anos, e desde então compartilhava nas redes sociais a sua batalha contra a doença, alternando entre momentos de melhora e piora do quadro.
Pouco antes do agravamento que levou à sua morte, Isabel e Borbas tiveram Arthur, um ano e cinco meses.