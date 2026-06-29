Vitamina K: entenda a importância do nutriente para a saúde cardiovascular

Apesar de ser um dos nutrientes mais relevantes para a saúde cardiovascular, a ingestão desregrada de vitamina K pode ser danosa especialmente à saúde do coração. Isso acontece por conta da interação direta da substância com certos medicamentos, como os anticoagulantes indicados em casos de arritmias ou após o transplante de válvulas cardíacas. A vitamina funciona como um "antídoto" natural a esses remédios, portanto, oscilações súbitas na ingestão do nutriente podem prejudicar o tratamento.