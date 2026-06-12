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Virginia recebe buquê de flores gigante em Dia dos Namorados, e Vini Jr. comenta  

Influenciadora e jogador anunciaram o término de seu relacionamento em maio deste ano

Zero Hora

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Reprodução/@virginia
Virginia Fonseca postou fotos com o buquê de flores em seu instagram.

A influenciadora Virginia Fonseca causou um burburinho nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), ao postar fotos com um grande buquê de flores nos Dia dos Namorados (veja abaixo)

A repercussão do post ficou ainda maior quando o até então ex-namorado de Virginia, o jogador de futebol Vini Jr., comentou um emoji de coração no post. 

Reprodução/Instagram
Vini Jr. comentou um emoji de coração no post de Virginia.

Virginia e Vini Jr. anunciaram o término de seu relacionamento em maio deste ano, via post nas redes. Na época, Virginia escreveu que o namoro seria uma "página virada" em sua vida e que torcia muito pela felicidade e sucesso de Vini Jr. 

Já o jogador se pronunciou sobre o término via stories do Instagram. "Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado!", escreveu na época. 

Virginia e Vini Jr. permaneceram juntos durante sete meses e o namoro foi marcado por polêmicas, desde rumores de traição até afirmações contraditórias sobre o relacionamento. 

Veja o post de Virginia Fonseca 


 

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