Virginia recebe buquê de flores gigante em Dia dos Namorados, e Vini Jr. comenta  

A influenciadora Virginia Fonseca causou um burburinho nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), ao postar fotos com um grande buquê de flores nos Dia dos Namorados (veja abaixo).
A repercussão do post ficou ainda maior quando o até então ex-namorado de Virginia, o jogador de futebol Vini Jr., comentou um emoji de coração no post.
Virginia e Vini Jr. anunciaram o término de seu relacionamento em maio deste ano, via post nas redes. Na época, Virginia escreveu que o namoro seria uma "página virada" em sua vida e que torcia muito pela felicidade e sucesso de Vini Jr.
Já o jogador se pronunciou sobre o término via stories do Instagram. "Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado!", escreveu na época.
Veja o post de Virginia Fonseca