Vídeo mostra turista pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular; assista

Um turista brasileiro foi flagrado pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar um celular que havia deixado cair durante uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. O caso aconteceu na manhã de sábado (6) e foi registrado por visitantes (veja o vídeo acima).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem pendurado na passarela próxima a uma das quedas d'água. Ele pulou da estrutura, caiu na água, pegou o aparelho e subiu novamente na passarela.
Segundo informações divulgadas pela administração do Parque Nacional do Iguaçu ao g1, a atitude colocou o visitante em risco e violou as normas de segurança do ponto turístico.
Após a ocorrência, equipes de bombeiros civis, que atuam no monitoramento das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo, acompanharam o homem até o fim do percurso e o retiraram do local.
Em nota, o Parque Nacional do Iguaçu reforçou que é proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas, seja para tirar fotografias ou recuperar objetos perdidos. A medida busca preservar a segurança dos visitantes diante da força das correntezas e da proximidade com as quedas d'água.
Conforme a administração do parque, as equipes de emergência orientam os visitantes sobre como proceder caso algum item caia nas águas. Se isso ocorrer, a equipe de bombeiros deve ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate.