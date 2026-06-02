Cristo Redentor destrói Estátua da Liberdade em vídeo de propaganda do Irã; assista

Um dos monumentos mais importantes do Brasil protagonizou nova propaganda de guerra feita pelo Irã contra os Estados Unidos. O vídeo produzido por Inteligência Artificial (IA) foi publicado na segunda-feira (1º), após o governo do presidente Donald Trump ameaçar impor tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras.
O vídeo, compartilhado pela Embaixada Iraniana na Tunísia, país no norte da África, mostram uma luta entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade. Nas imagens, o monumento nova-iorquino se aproxima do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, para dar um soco na estátua brasileira.
O Cristo se defende da agressão e atinge a estátua adversária, que é derrotada e cai do alto da montanha em pedaços. O conteúdo rapidamente ganhou repercussão na internet.
A utilização de vídeos criados por IA tem se tornado recorrente na propaganda iraniana. Desde o agravamento das tensões no Oriente Médio, canais ligados ao governo do país passaram a divulgar animaçõesque exaltam o poderio militar iraniano ou satirizam adversários, especialmente os Estados Unidos e o presidente Donald Trump.
Um deles mostra a figura de Jesus Cristo atacando Donald Trump. A publicação foi feita no X pela embaixada do Irã no Tajiquistão.
Tarifas de 25%
O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que taxará importações brasileiras com uma nova tarifa punitiva de 25% a partir de 15 de julho. Eles alegam que algumas práticas do Brasil são desleais, como o comércio digital e o desmatamento ilegal.
Em uma investigação aberta em julho de 2025, pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) foi concluído que políticas e práticas brasileiras são "irrazoáveis" e "oneram ou restringem" o comércio norte-americano.
A investigação prevê a imposição de "tarifas ou outras restrições à importação de produtos brasileiros. Tendo por base essa possibilidade, o representante de comércio dos EUA propôs a aplicação de tarifas de 25% sobre todos os bens do Brasil".
A taxação extra, prevê algumas exceções para mercadorias visando proteger a economia do país, como "determinados produtos que não podem ser cultivados ou produzidos em quantidades suficientes nos Estados Unidos, nem obtidos de outras fontes".
Dentre as exceções estão frutas e nozes, petróleo bruto e derivados, compostos farmacêuticos, produtos químicos orgânicos e fertilizantes. Também estão isentas a carne bovina, o café, terras raras, certos metais e minérios, além de aeronaves e peças de aeronaves brasileiras.