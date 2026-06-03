Ufólogos marcam visita ao sítio onde suposto óvni foi filmado no Paraná; entenda o caso

— Gravei dois stories do som. Era como um estalo, um rugido. Quando voltei para casa e fiquei observando, já no fim da tarde, começou aquele som de catraca em cima da casa, como se fosse um navio, um barco muito grande passando. Até então, eu tinha achado que estava ficando louco, mas estava gravando, e pelo menos as pessoas estavam escutando aquilo — descreveu o influenciador.