Uber muda regras da Black e Comfort e tira 20 modelos de carros da lista; veja quais

Empresa elevou o ano mínimo de fabricação exigido para vários modelos. Neimar De Cesero/Agencia RBS

A Uber anunciou na quarta-feira (17) uma reformulação das categorias Comfort e Black, que passa a valer em todo o país em 11 de janeiro de 2027.

A empresa elevou o ano mínimo de fabricação exigido para vários modelos e retirou outros da lista de veículos aceitos, independentemente do ano. Carros populares como Volkswagen Polo, Fiat Argo e Chevrolet Cruze estão entre os afetados.

O anúncio ocorreu dois dias antes da abertura dos pedidos de financiamento do Move Brasil, programa do governo federal que libera crédito com juros reduzidos para motoristas de aplicativo trocarem de carro.

A seguir, entenda:

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A contratação nas instituições financeiras começa nesta sexta-feira (19), o que coloca a renovação de frota no centro das atenções da categoria justamente no momento em que a Uber redesenha quais veículos garantem acesso às viagens premium.

Segundo a empresa, a revisão partiu de pesquisas com usuários e de uma análise da evolução do mercado automotivo. A Uber afirma que os critérios das categorias premium são reavaliados periodicamente para manter a atratividade dos produtos e sustentar a demanda para os motoristas parceiros.

Porto Alegre e RS

Em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, as mudanças atingem desde modelos que passam a exigir um ano mínimo de fabricação mais recente até carros que deixam definitivamente as listas.

Caxias do Sul, segunda cidade gaúcha contemplada na revisão, aparece com critérios próprios, em alguns casos mais rígidos do que os da Capital.

O que muda na prática

Há dois tipos de mudança. No primeiro, o ano mínimo de fabricação aceito para determinados modelos sobe, ou seja, unidades mais antigas desses carros deixam de ser aceitas na categoria.

No segundo, alguns modelos saem completamente da lista, independentemente do ano em que foram fabricados. A regra vale para novos e atuais motoristas.

Quem já recebe chamadas de Comfort ou Black só precisa atualizar os dados se o seu veículo se enquadrar em alguma dessas mudanças. Se o carro não for atingido, nada muda, e o motorista continua recebendo solicitações normalmente.

Uber Black: o que muda nos anos mínimos

Em todo o país, quatro modelos passam a ter ano mínimo de fabricação definido na Black:

Honda City : 2023

: 2023 BYD Dolphin : 2024

: 2024 Volkswagen Virtus : 2025

: 2025 Peugeot 2008: 2025

Para os demais modelos, o ano mínimo varia conforme a cidade, entre 2018 e 2019. Em Porto Alegre, o corte é 2019. Você pode acessar a lista completa neste link.

O BYD Dolphin ganhou uma regra de transição válida nacionalmente: pode ser cadastrado na Black até 31 de dezembro de 2026 e segue aceito na categoria até 31 de dezembro de 2027.

Modelos que saem da Black

A retirada vale para todo o país. Estes carros deixam de ser aceitos na modalidade Black a partir de 11 de janeiro de 2027, independentemente do ano de fabricação:

Citroën C4 Cactus

Renault Duster

Chery Arrizo 5

Chevrolet Cruze

Citroën C4 Lounge

Hyundai Ioniq

Toyota Prius

Audi A3

Volkswagen Nivus

O Volkswagen Virtus tem prazo diferente. Ele continua aceito, respeitando o ano mínimo de 2025, até 5 de julho de 2027. Depois dessa data, sai da categoria.

Além do modelo e do ano, os carros da Black precisam ser das cores preta, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branca.

Os motoristas parceiros devem ter mais de cem viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi) e média de avaliação de, no mínimo, 4,85.

Uber Comfort: o que muda nos anos mínimos

No Comfort, Toyota Etios Sedan e Chevrolet Cobalt têm ano mínimo próprio, que varia entre 2018 e 2019 conforme a cidade. Os demais modelos seguem anos mínimos que variam de 2016 a 2020, dependendo da praça.

Em Porto Alegre, o ano mínimo é 2019 para Etios Sedan e Cobalt e 2017 para os demais modelos.

Em Caxias do Sul, segunda cidade gaúcha incluída na revisão, o corte é mais rígido e uniforme: 2018 para Etios Sedan, Cobalt e demais modelos.

Modelos que saem do Comfort

Também em âmbito nacional, saem da categoria Comfort a partir de 11 de janeiro de 2027, independentemente do ano de fabricação:

Fiat Argo

Volkswagen Polo

Volkswagen Voyage

Chevrolet Prisma

Toyota Yaris

Peugeot 208

Renault Zoe

Chevrolet Joy Plus

JAC J3 Turin

Kia Rio

JAC iEV 40

No Comfort, os motoristas também precisam ter mais de cem viagens em outras categorias, com exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi.

A média mínima de avaliação é de 4,85 em Porto Alegre, Caxias do Sul, Brasília, Curitiba, Joinville e Londrina, e de 4,80 nas demais cidades.

Leia Mais Lula lança programa de compra de carros para motoristas de aplicativo e taxistas; saiba como vai funcionar e quem pode aderir

A mudança e o Move Brasil

O calendário aproxima dois movimentos que mexem com a frota dos aplicativos. De um lado, a Uber endurece os critérios de entrada nas categorias que pagam mais por corrida. De outro, o governo federal abre, nesta sexta-feira, a etapa de contratação do crédito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em 19 de maio, em São Paulo, a medida provisória que cria o Move Aplicativos, iniciativa integrada ao programa Move Brasil.

A modalidade oferece linhas especiais de financiamento para a compra de carros novos a juros mais baixos para motoristas de aplicativo e taxistas.

O programa é voltado para taxistas registrados, ativos e com regularidade fiscal, e para motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos um ano e no mínimo cem corridas nesse período, na mesma plataforma.

O financiamento, que reservou até R$ 30 bilhões em crédito, vale para carros novos de até R$ 150 mil, sustentáveis (flex, híbridos, elétricos ou a etanol) e de montadoras habilitadas no programa Mover. O prazo pode chegar a 72 meses, com carência inicial.

A adesão começa no portal gov.br, com resposta sobre a elegibilidade em até cinco dias úteis.

Como a Uber vê o futuro das categorias premium

Na Black, o foco passa a ser carros de alto padrão. Neimar De Cesero/Agencia RBS

A empresa indicou o perfil de veículo que pretende priorizar daqui para frente. Na Black, o foco passa a ser carros de alto padrão, como sedãs grandes e SUVs de porte intermediário a grande, com mais espaço interno e acabamento refinado.

A Uber cita como exemplos Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Honda HR-V, BYD King e Fiat Fastback e prevê exceções para sedãs médios consolidados, como Toyota Corolla, Honda Civic e Nissan Sentra.

No Comfort, a tendência é privilegiar sedãs compactos e SUVs compactos, com exemplos como Chevrolet Onix Plus, Fiat Pulse e Volkswagen Tera.

A categoria deve abrir exceções para hatches premium que entreguem acabamento e tecnologia superiores.

Para casos de modelos não listados, a Uber afirma que recebe sinalizações pelo suporte personalizado e revisa periodicamente os critérios conforme o mercado local.

Motoristas que precisem trocar de veículo podem consultar as parcerias de aluguel e compra da empresa neste link.

Tire suas dúvidas sobre as mudanças

Quando as novas regras passam a valer?

A lista atualizada de veículos aceitos no Comfort e na Black entra em vigor em 11 de janeiro de 2027.

Meu carro não está em nenhuma lista. Preciso fazer algo?

Não. Se o veículo não muda de ano mínimo nem sai da categoria, o motorista continua recebendo solicitações normalmente, sem precisar atualizar nada no aplicativo.

O modelo do meu carro passou a exigir um ano mínimo mais recente. O que acontece?

Unidades mais antigas que o novo ano mínimo deixam de ser aceitas na categoria. É preciso ter um carro dentro do ano exigido para a sua cidade.

O que muda para os requisitos de avaliação e número de viagens?

Os critérios seguem os mesmos: mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi) e média mínima de 4,85 na Black.

No Comfort, a média mínima é de 4,85 em Porto Alegre, Caxias do Sul, Brasília, Curitiba, Joinville e Londrina, e de 4,80 nas demais cidades.

E se minha média de avaliação cair abaixo do mínimo?

O motorista recebe um aviso e tem as 70 viagens seguintes avaliadas para recuperar a média. Se conseguir, segue elegível.

Se for a primeira vez no Comfort que a média cai e ele não recuperar, ganha mais 70 viagens para tentar.

Nas demais situações, há apenas as 70 viagens subsequentes para recuperar.

Como faço para começar a receber corridas Comfort ou Black?

Não é preciso solicitar. Quem cumpre os requisitos de veículo aceito, número mínimo de viagens e média de avaliação passa a receber os pedidos automaticamente.

Por que os carros aceitos variam de cidade para cidade?

A Uber afirma que adapta a lista à realidade local, considerando o tamanho da cidade, a população, as condições de trânsito e o contexto de uso da plataforma.

Vou precisar trocar de carro. A Uber ajuda?

A empresa diz manter parcerias de aluguel e compra de veículos, com informações neste link.

Em paralelo, o Move Brasil oferece financiamento com juros reduzidos para carros novos de até R$ 150 mil.

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Mudanças na regras da Uber movimentaram o Google. Google Trends/Reprodução