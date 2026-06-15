Pintinho nasce com duas patas a mais e chama atenção no RS: "Tração nas quatro rodas"

O nascimento de um pintinho com quatro patas vem chamando atenção em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
O animal, que nasceu na sexta-feira (12) na propriedade rural do produtor Jorge Pinheiro, está saudável, alimenta-se bem e não apresentou qualquer outra alteração — a não ser o fato de ser "quadrúpede".
— Ele está bem normal, come tranquilo, anda perfeito, só que é tracionado. Pinto com tração nas quatro rodas, eu nunca tinha visto —brinca o produtor.
Apesar da brincadeira, o animal não usa as quatro patas: só as duas "dianteiras" funcionam, as outras duas não se movimentam.
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"Mutação espontânea"
De acordo com o diretor da Faculdade de Veterinária da UFRGS, Vladimir Pinheiro do Nascimento, a situação é bastante incomum.
— É uma condição congênita bastante rara que se chama polimelia, que é caracterizada pela presença de membros além do que deveria estar ali. A causa é muito indefinida, normalmente é uma predisposição, uma mutação espontânea — avalia.
Apesar de a situação ser rara, a polimelia não causa maiores problemas ao desenvolvimento do animal.
— Sempre vai ser um animal diferente do normal, com algumas dificuldades de movimentação e de locomoção. Mas, se não atrapalhar o acesso dele à comida e à água, ele até pode ter um desenvolvimento razoavelmente normal — explica o veterinário.