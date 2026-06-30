Feriado em julho? Saiba os locais que podem ter folga prolongada

Julho não conta com feriados nacionais no calendário brasileiro. Ainda assim, o mês costuma ser marcado pelas férias escolares e, em 2026, também terá impacto em função da fase decisiva da Copa do Mundo, fatores que podem impactar a rotina de empresas e do comércio.
Apesar da ausência de datas nacionais, moradores de alguns estados e cidades terão folga em função dos feriados estaduais e municipais, ligados a marcos históricos e celebrações locais. Confira os locais a seguir.
Confira os locais com feriados em julho
Bahia – 2 de julho
O 2 de julho é feriado estadual na Bahia e celebra a Independência do estado. A data marca a expulsão das tropas portuguesas em 1823, consolidando o processo de independência baiana.
São Paulo e Boa Vista – 9 de julho
Em São Paulo, o 9 de julho é feriado estadual em referência à Revolução Constitucionalista de 1932, considerada uma das principais datas cívicas do estado. No mesmo dia, Boa Vista (RR) comemora seu aniversário de fundação, em 1890, com feriado municipal.
Recife – 16 de julho
Em Recife, o dia 16 de julho é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade.
Goiânia – 25 de julho
Em Goiânia, o dia 25 de julho é feriado municipal em celebração à fundação da cidade, em 1727.
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Goiânia – 25 de julho
No Maranhão, o 28 de julho é feriado estadual que marca a adesão oficial do estado à Independência do Brasil, em 1823, quando ainda era província.
Copa do Mundo pode impactar rotina?
Se o Brasil avançar nas próximas fases da Copa do Mundo, algumas instituições podem alterar horários de expediente ou suspender atividades em dias de jogos decisivos. Além disso, as prefeituras e governos de cidades e estados brasileiros também podem ajustar os turnos de trabalho.
As datas previstas para as fases decisivas em julho são:
- 4 ou 5 de julho: oitavas de final
- 9 ou 11 de julho: quartas de final
- 14 ou 15 de julho: semifinal
- 18 de julho: disputa do terceiro lugar
- 19 de julho: final
Quais os feriados nacionais em 2026?
O calendário de feriados no Brasil ainda prevê cinco folgas caindo em dias de semana em 2026.
No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e Finados, em 2 de novembro, serão comemorados em segundas-feiras.
Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, acontecerão em sextas-feiras.
Setembro
- Dia da Independência (7/9): segunda-feira
Outubro
- Nossa Senhora Aparecida (12/10): segunda-feira
Novembro
- Dia de Finados (2/11): segunda-feira
- Proclamação da República (15/11): domingo
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11): sexta-feira
Dezembro
- Natal (25/12): sexta-feira
O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.
Cada sindicato pode firmar esses acordos de diferentes maneiras. Por isso, é importante se certificar sobre quais sindicatos autorizam o trabalho nesses dias, quais o proíbem e entender a lógica de funcionamento das cláusulas firmadas.
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