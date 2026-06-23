Sergio Hondjakoff, o Cabeção de "Malhação", recebe apoio dos fãs ao vender vídeos personalizados nas redes sociais

— Fala, galera, beleza? Esse vídeo é pra você que deseja adquirir um vídeo personalizado com toda a nostalgia do Cabeção da Malhação dos anos 2000. Pode ser um presente pra algum familiar seu, um vídeo pra sua vovó querida, pode ser um presente pro seu namorado, pro seu marido, um presente de casamento, pra mensagens de aniversário em geral, uma surpresa positiva, ou então divulgações, publicidades em geral para a sua microempresa, para o seu micronegócio — disse ele, deixando um número para contato na legenda.