Sergio Hondjakoff, o Cabeção de "Malhação", recebe apoio dos fãs ao vender vídeos personalizados nas redes sociais

O ator Sergio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em Malhação, publicou um vídeo nas redes sociais divulgando sua atual atividade e recebeu apoio dos internautas. Atualmente, ele vende vídeos personalizados.
Na publicação, o ator convidou o público a fazer encomendas e explicou como funciona o serviço.
— Fala, galera, beleza? Esse vídeo é pra você que deseja adquirir um vídeo personalizado com toda a nostalgia do Cabeção da Malhação dos anos 2000. Pode ser um presente pra algum familiar seu, um vídeo pra sua vovó querida, pode ser um presente pro seu namorado, pro seu marido, um presente de casamento, pra mensagens de aniversário em geral, uma surpresa positiva, ou então divulgações, publicidades em geral para a sua microempresa, para o seu micronegócio — disse ele, deixando um número para contato na legenda.
— Vai ser um prazer fazer essa parceria com você de sucesso, um vídeo que você vai guardar com muita recordação, com muito carinho — completou.
Histórico recente e repercussão
Nos últimos anos, Hondjakoff falou publicamente sobre sua dependência química e passou por períodos de internação em clínicas de reabilitação.
Após divulgar a venda de vídeos personalizados nas redes sociais, o ator recebeu mensagens de apoio e incentivo de seguidores nos comentários da publicação. A publicação já conta com mais de 800 mil visualizações e quase 15 mil curtidas.
Alguns internautas também relembraram a época em que ele interpretava o personagem Cabeção em Malhação.
"Eu lembro que na época que ele estava no auge, sempre foi humilde... Eu tinha um amigo que era fã dele, e ele deu o número pessoal. Sempre muito educado no Projac. O tempo passa! Ele tá tentando se reerguer e que Deus o abençoe", escreveu uma seguidora.