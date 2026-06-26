Por que o Instagram suspendeu perfis e como evitar bloqueios: "Se você mostra seus filhos, é lei ter esse alvará"

— As plataformas estão fazendo uma linha de corte por número de seguidores. A partir de mais ou menos 30 mil, a Meta já envia um e-mail avisando que, dali em diante, é preciso ter o alvará, sob risco de o perfil ser banido. Paralelamente, existe o canal de denúncia, que funciona muito e está cada vez mais presente na consciência das pessoas — relata.