Scooby-Doo: confira o novo visual do cachorro queridinho dos cinemas em live-action da Netflix

Um dos cães mais queridos e icônicos dos cartoons teve escalação de "ator" divulgada pela Netflix nesta segunda-feira (8) para o novo live-action Scooby-Doo: Origens. O filhote será o primeiro animal real a participar de uma produção da franquia.
A obra consolidada como uma potência da cultura pop já conta com mais de uma dúzia de séries animadas, além de três filmes em formato live-action, em que Scooby possuía seu design gerado por computação gráfica.
A nova aparência do cãozinho foi divulgada através do teaser da série publicado pela plataforma no YouTube.
A escolha acabou dividindo opiniões entre internautas que se "derreteram" de fofura e aqueles que não gostaram por conta da nostalgia do antigo visual.
"Já era hora de uma versão com o Scooby assim", comemorou um fã na postagem nas redes sociais. "Acabaram com a magia de uma franquia tão amada", lamentou outro.
Scooby-Doo: Origens
A produção, com estreia prevista para 2027, contará como tudo começou para o famoso grupo de jovens detetives e seu cãozinho fiel.
Na série, Salsicha Rogers (Tanner Hagen) e Daphne Blake (Mckenna Grace) acabam se envolvendo em um mistério assustador durante seu último verão em um acampamento, tendo um filhote de Dogue Alemão solitário como possível testemunha do acontecimento paranormal.
Os amigos contaram com a ajuda da pragmática Velma Dinkley (Abby Ryder Fortson) e do novato charmoso Fred Jones (Maxwell Jenkins) para a resolução do mistério.
Segundo pista deixada no comunicado oficial para especulação dos intetnutas curiosos, o ator Paul Walter Hauser também foi escalado para um papel ainda não revelado.