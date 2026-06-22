Santo Antônio, São João e São Pedro: confira orações e simpatias para os santos juninos

Junho é um mês marcado pelas festas juninas, uma das celebrações mais tradicionais e populares do Brasil. Além das danças, das comidas típicas e das manifestações culturais, o período também é dedicado aos santos juninos: Santo Antônio (13/06), São João Batista (24/06) e São Pedro (29/06).
Frequentemente lembrados por fiéis que buscam amor, proteção, prosperidade e bênçãos para diferentes áreas da vida, os santos ganham um destaque através de orações e simpatias fundamentadas na fé e no folclore brasileiro.
A seguir, confira algumas orações e simpatias comuns dedicadas à essas figuras:
Santo Antônio
Santo Antônio é uma das figuras mais populares e amadas da Igreja Católica, conhecido especialmente como o “santo casamenteiro”. Na tradição das festas juninas, sua celebração no dia 13 de junho abre os festejos do mês.
Oração a Santo Antônio para encontrar um amor
Santo Antônio, protetor dos enamorados, intercessor dos que desejam encontrar um amor verdadeiro, venho a ti com humildade e fé. Peço que olhes por mim em minha busca pelo amor. Ajuda-me a encontrar um(a) companheiro(a) que seja compatível, que compartilhe valores e sentimentos verdadeiros. Santo Antônio, abençoa-me com um casamento feliz, um relacionamento baseado no amor e no respeito mútuo. Ajuda-nos a superar desafios e a crescer juntos em amor e união. Intercede por mim junto a Deus, santo casamenteiro, e concede-me essa graça que tanto desejo. Amém.
Oração a Santo Antônio para alcançar uma graça
A vós, Santo Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao Menino-Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha (diga o problema que o aflige). Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém.
Simpatia para Santo Antônio
Uma simpatia comum é colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo até encontrar um parceiro romântico.
São João Batista
A sequência das festividades leva à celebração de São João Batista no dia 24 de junho, o auge das festas juninas no Brasil. A tradição, iniciada com a colonização portuguesa e incrementada com os traços culturais brasileiros ao longo da história, marca o aniversário de João Batista.
Oração a São João
Ó São João Batista, precursor de Jesus Cristo, homem de fé e virtude, modelo de santidade, rogai por nós junto a Deus Pai, interceda por nós neste momento de súplica. São João, voz que clama no deserto, encha nossos corações com a chama do amor divino, ajude-nos a seguir os caminhos do Senhor, a nos arrependermos e a viver uma vida digna. São João, protetor das colheitas e da natureza, abençoe nossas plantações e nossos frutos, derrame suas bênçãos sobre nossa terra, e que nunca nos falte o pão de cada dia. São João, santo festeiro e alegre, esteja presente em nossas festas e celebrações, inunde-nos com a alegria do Espírito Santo, e que nossos corações se encham de gratidão. São João, poderoso intercessor, escute nossas preces e súplicas, coloque diante do trono de Deus nossas necessidades, e obtenha para nós as graças que tanto buscamos. Ó São João Batista, rogai por nós. Amém.
Simpatia para São João
Uma simpatia popular é pular a fogueira de São João para purificação e renovação das energias.
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São Pedro
Encerrando o mês no dia 29, as homenagens se voltam para São Pedro, figura reverenciada como o guardião das chaves do céu. Ele é considerado o padroeiro dos pescadores, dos marinheiros e da Igreja Católica.
Oração a São Pedro
São Pedro, protetor e guardião, rogo a tua intercessão e proteção. Defende-me dos perigos e dificuldades, fortalece minha fé em todas as adversidades. Ó Pedro, rocha firme da Igreja de Cristo, guarda-me com teu poderoso amparo. Concede-me coragem diante dos desafios, e conduz-me pelo caminho da salvação. São Pedro, apóstolo escolhido por Jesus, coloco minha confiança em teu auxílio. Interceda por mim junto a Deus Pai, e que tuas bênçãos estejam sempre sobre mim. Amém.
Simpatia para São Pedro
Uma simpatia comum é acender uma vela para São Pedro e pedir sua proteção contra acidentes.