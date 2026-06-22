Santo Antônio, São João e São Pedro: confira orações e simpatias para os santos juninos

Ó São João Batista, precursor de Jesus Cristo, homem de fé e virtude, modelo de santidade, rogai por nós junto a Deus Pai, interceda por nós neste momento de súplica. São João, voz que clama no deserto, encha nossos corações com a chama do amor divino, ajude-nos a seguir os caminhos do Senhor, a nos arrependermos e a viver uma vida digna. São João, protetor das colheitas e da natureza, abençoe nossas plantações e nossos frutos, derrame suas bênçãos sobre nossa terra, e que nunca nos falte o pão de cada dia. São João, santo festeiro e alegre, esteja presente em nossas festas e celebrações, inunde-nos com a alegria do Espírito Santo, e que nossos corações se encham de gratidão. São João, poderoso intercessor, escute nossas preces e súplicas, coloque diante do trono de Deus nossas necessidades, e obtenha para nós as graças que tanto buscamos. Ó São João Batista, rogai por nós. Amém.