Saiba como usar a versão digital da Carteira de Identidade Nacional

A versão digital da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser acessada no celular e usada como documento de identificação. Muitos cidadãos já a emitiram, no entanto, alguns ainda não acessaram a versão disponível na plataforma eletrônica de acesso a serviços públicos federais e também de Estados e municípios.
Para lembrar a população sobre esse recurso, o governo federal enviou notificações sobre através do WhatsApp e na Caixa Postal gov.br.
O secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Rogério Mascarenhas, explicou que o governo incentiva o uso desse recurso pela população.
— Ter esse documento em seu celular facilita em viagens, entrada de shows ou eventos e em qualquer outra situação em que seja necessário se identificar — disse.
O novo documento, válido em todo o país, adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, em substituição ao antigo Registro Geral (RG).
Até 12 de junho, 55,8 milhões de pessoas emitiram a CIN, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
Como utilizar
A partir do recebimento do documento impresso, as pessoas já podem acessar o aplicativo gov.br para baixar a CIN em formato digital, que fica na seção “carteira de documentos”.
A versão digital da CIN pode incluir outros documentos e registros como:
- Título de Eleitor
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
- Identidade funcional, o certificado militar
- Número de Identificação Social (NIS)
- Número de Identificação do Trabalhador (NIT)
- Números dos programas PIS e Pasep
Para fazer essa inclusão, esses documentos deverão ser apresentados no momento da solicitação da carteira. O MGI possuí uma página que informa onde solicitar no seu estado a CIN.
Cuidado com golpes
O MGI alerta que os usuários devem desconfiar "de qualquer mensagem recebida fora da plataforma gov.br que solicite acesso para verificar saldos ou atualizar dados".
Conforme o ministério, não são solicitados "dados pessoais, como CPF e endereço, nem são realizadas cobranças ou pedidos de pagamento via WhatsApp".
Em caso de dúvidas, o MGI recomenda que os usuários acessem gov.br/conta ou gov.br/atendimento. Também é possível receber atendimento presencial em uma unidade do Balcão gov.br em gov.br/presencial.