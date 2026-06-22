Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho juntos

— Agora eu tenho um segredo pra contar pra vocês... A nossa família vai aumentar! — revela a menina. — O Zezé (Nicolas Prattes) vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né? Gente, minha mãe tá grávida!