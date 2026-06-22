Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho juntos

Sabrina Sato, 45 anos, e Nicolas Prattes, 29, anunciaram que estão à espera do primeiro filho. A notícia veio por meio de um vídeo compartilhado nesta segunda-feira (22) nas redes sociais.
Na postagem, Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, brinca com a novidade.
— Todos os dias, antes de eu dormir, eu converso com o Papai do Céu. Agradeço pela minha família, meus amigos e depois eu faço um pedido. O mesmo pedido todos os dias. Desde quando eu tinha cinco anos — narra a primogênita de Sabrina.
Logo depois, a menina de sete anos revela que o desejo foi atendido.
— Agora eu tenho um segredo pra contar pra vocês... A nossa família vai aumentar! — revela a menina. — O Zezé (Nicolas Prattes) vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né? Gente, minha mãe tá grávida!
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Eles celebraram o momento da família na legenda: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo".
O casal, que está junto desde 2024, celebra a nova gestação cerca de um ano e sete meses após Sabrina e Nicolas perderem o bebê que esperavam juntos. A apresentadora estava na 11ª semana de gestação.