A Rockstar Games confirmou nesta quinta-feira (18) que a pré-venda de Grand Theft Auto VI, o GTA 6, começa em 25 de junho. A produtora divulgou a arte oficial da capa do jogo e encerrou meses de silêncio sobre o cronograma do título mais aguardado do universo dos games.
As reservas ficarão disponíveis em lojas digitais, como a PlayStation Store e a Microsoft Store, além de varejistas selecionados. Quem quiser garantir uma cópia logo na abertura das vendas já pode adicionar o GTA 6 à lista de desejos nas duas plataformas e receber um aviso assim que a pré-venda começar.
O lançamento segue marcado para 19 de novembro, exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Anunciado originalmente para o segundo semestre de 2025, o jogo foi adiado mais de uma vez desde a divulgação do primeiro trailer, em 2023.
Uma versão para PC ainda não foi confirmada. O valor do GTA 6 deve ser revelado apenas na abertura das reservas.
Capa e enredo
A nova arte traz os dois protagonistas, Lucia e Jason, diante do cenário de Vice City, versão fictícia de Miami que estreou na franquia em 2002 e retorna agora em um mundo aberto ambientado na Flórida.
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A história acompanha o casal, que sempre soube que as chances estavam contra eles. Quando um golpe aparentemente simples dá errado, Lucia e Jason são arrastados para o lado mais sombrio do Estado fictício de Leonida, em meio a uma conspiração criminosa que os obriga a depender um do outro para sobreviver.
A jogabilidade alterna entre os dois protagonistas ao longo da campanha. Lucia e Jason foram apresentados no primeiro trailer do game.
O último título principal da série, GTA V, foi lançado em 2013 e já ultrapassou 190 milhões de cópias vendidas.