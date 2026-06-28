Quina de São João: nove apostas acertam dezenas sorteadas e dividem prêmio de R$ 239 milhões

A Caixa Econômica Federal informou que nove apostas tiveram cinco acertos na Quina de São João, sorteada na tarde deste domingo (28), de acordo com o g1.
O prêmio total estava em R$ 239.429.099,99. Cada um dos ganhadores vai levar R$ 26.603.233,33. Por se tratar de um concurso especial, a Quina de São João não acumula.
Confira as dezenas sorteadas: 19 - 73 - 75 - 50 - 32.
Veja as demais premiações:
4 acertos
1.674 apostas ganhadoras, R$ 12.234,37
3 acertos
144.198 apostas ganhadoras, R$ 135,26
2 acertos
3.654.461 apostas ganhadoras, R$ 5,33
A estimativa para o próximo concurso é de R$ 500 mil.
Esta é a 16ª edição da Quina de São João. No ano passado, em 2025, 13 apostas acertaram o prêmio principal e cada uma levou R$ 19,2 milhões.
Como funciona a Quina de São João?
Para jogar na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior será o preço da aposta e as chances de ganhar.
Curiosidades sobre a Quina
- Desde sua criação, cerca de 60,89% dos concursos acumularam, e o recorde de acumulações consecutivas é de 22 sorteios
- O menor prêmio individual registrado foi de R$ 14,2 mil, no concurso 1.157
- A Quina já pagou uma média de R$ 6 milhões por concurso