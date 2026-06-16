Quina de São João 2026 tem prêmio estimado em R$ 250 milhões e pode bater recorde; saiba até quando apostar

Já dá para apostar na Quina de São João 2026. O concurso especial 7051 tem prêmio estimado em R$ 250 milhões, o maior da história da modalidade, e não acumula.
O sorteio será realizado no dia 28 de junho. O horário, no entanto, ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esse detalhe, porém, influencia no prazo de realização as apostas: nos concursos regulares, o sorteio costuma ser realizado às 21h, permitindo que os jogos sejam realizado até às 20h.
É possível realizar apostas em casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição. As apostas para o concurso especial foram abertas no dia 24 de maio.
Como funciona a Quina de São João?
Para jogar na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior será o preço da aposta e as chances de ganhar.
O prêmio não acumula. Se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio vai para quem fizer a quadra ou a dupla-sena, respectivamente.
Segundo a Caixa Econômica Federal, se um único apostador ganhar sozinho o prêmio de R$ 250 milhões e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês será superior a R$ 1,5 milhão.
Como jogar a Quina pela internet
As apostas na Quina também podem ser feitas pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. Para jogar, é necessário ter 18 anos ou mais, realizar um cadastro com CPF e efetuar o pagamento por Pix ou cartão de crédito.
Passo a passo para apostar na Quina online
- Acesse o portal das Loterias Caixa ou o aplicativo oficial e faça login com seu CPF e senha;
- Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro informando os dados pessoais solicitados;
- Escolha a modalidade Quina e selecione de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis;
- Se preferir, utilize a opção Surpresinha para que o sistema escolha os números aleatoriamente;
- Confira a aposta, escolha a forma de pagamento e finalize a compra por Pix ou cartão de crédito.
Bolão
Quem prefere apostar em grupo pode participar do Bolão Caixa. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a participação ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm valor mínimo de R$ 12,50, com cotas a partir de R$ 3,50. Cada bolão pode ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.