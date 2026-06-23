Apostas da Quina de São João 2026 podem ser realizadas até às 22h de sábado (27), e os bolões até às 13h de domingo (28), uma hora antes do sorteio.
Os jogos podem ser registrados em lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo, disponível em Android e iOS.
Com prêmio estimado em R$ 260 milhões, o sorteio do concurso especial 7.051 será realizado às 14h de domingo, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo.
A transmissão será ao vivo no canal da Caixa no YouTube e também na página oficial das Loterias Caixa no Facebook.
A Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números, e assim por diante.
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Como funciona o sorteio especial da Quina de São João?
Para jogar na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior será o preço da aposta e as chances de ganhar.
Segundo a Caixa Econômica Federal, se um único apostador ganhar sozinho o prêmio de R$ 260 milhões e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês será superior a R$ 1,5 milhão.
Passo a passo para apostar online nas Loterias Caixa
As apostas na Quina também podem ser feitas pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. Para jogar, é necessário ter 18 anos ou mais, realizar um cadastro com CPF e efetuar o pagamento por Pix ou cartão de crédito.
- Acesse o portal das Loterias Caixa ou o aplicativo oficial e faça login com seu CPF e senha;
- Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro informando os dados pessoais solicitados;
- Escolha a modalidade Quina e selecione de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis;
- Se preferir, utilize a opção Surpresinha para que o sistema escolha os números aleatoriamente;
- Confira a aposta, escolha a forma de pagamento e finalize a compra por Pix ou cartão de crédito.
Como participar de um bolão oficial
Quem prefere apostar em grupo pode participar do Bolão Caixa. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a participação ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm valor mínimo de R$ 12,50, com cotas a partir de R$ 3,50. Cada bolão pode ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.
Buscas no Google Trends
A Quina de São João 2026 movimentou as pesquisas no Google Trends na manhã desta quinta-feira (23). Foram mais de 200 buscas, resultando em 100% do interesse dos usuários.