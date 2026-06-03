Quem matou Arthur Brandão em "Quem Ama Cuida"? Vote na enquete

A morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) movimentou o capítulo desta terça-feira (3) de Quem Ama Cuida. O empresário morreu após cair da sacada de seu apartamento, logo após o seu casamento com Adriana (Leticia Colin), dando início ao principal mistério da novela.
Empresário poderoso e um dos personagens centrais da história, Arthur acumulou conflitos ao longo dos primeiros capítulos e deixou uma extensa lista de desafetos, que se tornaram suspeitos do crime (vote na enquete abaixo).
Motivado pelo desejo de impedir que sua fortuna ficasse com os familiares, especialmente com a irmã Pilar (Isabel Teixeira), ele se casa com Adriana. Contudo, pouco depois da cerimônia, cai da sacada do apartamento onde vivia.
Principais suspeitos
A disputa pela herança coloca integrantes da família Brandão – como os irmãos Ulisses (Alexandre Borges) e Pilar (Isabel Teixeira) – entre os principais suspeitos. No entanto, a lista vai além dos parentes do empresário.
Diná (Rosi Campos), governanta da mansão e apaixonada por Arthur, também entra no radar. Otoniel (Tony Ramos), avô de Adriana, e Pedro (Chay Suede), advogado que nutre sentimentos pela fisioterapeuta, são outros nomes que despertam suspeitas.
Nos próximos capítulos, Adriana será apontada como principal suspeita do crime e deverá enfrentar uma reviravolta que inclui prisão e condenação.
Enquete
Para saber a opinião dos leitores, GZH preparou uma enquete com os oito principais suspeitos pela morte de Arthur Brandão:
Oito versões filmadas
Em publicação nas redes sociais, Antonio Fagundes se despediu do personagem e instigou o público sobre o mistério.
"E agora a grande pergunta que fica é: quem matou Arthur Brandão? Palpites, turminha? Continuem acompanhando porque os conflitos apenas começaram e muitos acontecimentos ainda estão por vir", escreveu o ator.
Para preservar o segredo da trama, a produção gravou oito versões diferentes para o desfecho do assassinato.
Quem Ama Cuida é escrita e criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e conta com direção de Amora Mautner. A trama é exibida após o Jornal Nacional na TV Globo.
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