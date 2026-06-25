Quem é Brooke Sullivan, atriz feita por IA que viralizou nas redes sociais e enganou a web

Uma das próximas publicações oferece mais contexto: "Pov (ponto de vista), toda a sua carreira de atriz é uma mídia perdida". E outra conta o romance de Brooke com seu marido, também fictício: "Pov, o diretor avisa vocês no primeiro dia de filmagens: 'qualquer coisa que vocês façam, não namorem um ao outro', mas vocês terminam se casando oito meses depois".