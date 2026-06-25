Quem é Brooke Sullivan, atriz feita por IA que viralizou nas redes sociais e enganou a web

Brooke Sullivan poderia ter sido uma das atrizes mais famosas dos anos 2000, ao lado de Angelina Jolie, Megan Fox e Kate Hudson, se não fosse pela sabotagem de seu agente e o cancelamento da série que prometia lançá-la ao estrelato em Hollywood. No set, Brooke ainda conheceu seu futuro marido, também ator. Porém, a produção foi encerrada cedo demais.
Após o cancelamento da série, Hollywood fechou as portas para Brooke. Por ser considerada "muito bonita para ser levada a sério", a atriz não voltou a ser escalada para outros papéis e sua carreira caiu no esquecimento.
Essa é a história da atriz Brooke Sullivan, recriada nas redes sociais pelo perfil @ssoftblooms com vídeos que ultrapassam os milhões de visualizações. Só há um detalhe: Brooke não existe.
Também não existe a série que ela fez parte e foi cancelada, nem o agente que a sabotou, nem o marido que era ator. Nada disso é real, mas uma invenção criada pela inteligência artificial (IA).
Uma volta no tempo
No perfil @ssoftblooms, as publicações trazem cenas de bastidores da série cancelada, momentos românticos e entrevistas inexistentes que a personagem teria participado. Nos comentários, os internautas querem saber quem é a atriz, para onde ela foi, qual o motivo do sumiço de Hollywood e qual o nome da série que ela faz — sem saberem que tudo é uma ilusão.
Ao misturar gravações analógicas simuladas e músicas já virais nas redes, os vídeos somam mais de 1,5 milhão de visualizações cada, simulando um arquivo histórico de Hollywood que confunde até os usuários mais atentos.
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Cada vídeo retrata um pedaço da história da personagem feita foi IA Brooke. O primeiro a ser publicado, no dia 14 de maio de 2026, já conta o momento de ruptura da atriz com Hollywood: "Você deixou Hollywood porque parou de ser escalada pois as pessoas acharam que você era 'muito bonita' para ser levada a sério", diz a legenda.
Uma das próximas publicações oferece mais contexto: "Pov (ponto de vista), toda a sua carreira de atriz é uma mídia perdida". E outra conta o romance de Brooke com seu marido, também fictício: "Pov, o diretor avisa vocês no primeiro dia de filmagens: 'qualquer coisa que vocês façam, não namorem um ao outro', mas vocês terminam se casando oito meses depois".
Os vídeos atraíram os usuários, cheios de dúvidas: "Quem é ela?", pergunta uma internauta. "Eu não me lembro dela...", comenta outra. "Preciso que a Brooke e a Zendaya façam algo juntas!", diz mais uma.
Até que, entre as respostas, um usuário pontua, em letras garrafais: "Ela não existe galera".
*Produção: Laura Bender