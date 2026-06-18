Quando começa o inverno 2026? 

O inverno de 2026 começa no Brasil no próximo domingo (21), às 5h25min (horário de Brasília). A estação, que marca o período mais frio do ano no hemisfério Sul, segue até o dia 22 de setembro, quando terá início a primavera.
A chegada do inverno ocorre com o solstício de inverno, fenômeno astronômico provocado pela inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital ao redor do Sol.
Nessa época do ano, o hemisfério Sul recebe uma menor incidência de luz solar, o que favorece a queda das temperaturas e o aumento da sensação de frio.
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O que é o solstício de inverno?
O solstício de inverno marca o momento em que o hemisfério Sul atinge a menor exposição à luz solar ao longo do ano. Por isso, a estação é caracterizada por dias mais curtos e noites mais longas.
A diferença na duração dos dias e das noites ocorre devido à inclinação do eixo terrestre, que faz com que os raios solares atinjam os hemisférios de maneira desigual durante a trajetória da Terra ao redor do Sol.
Quais são as características do inverno?
As características podem variar conforme a região do Brasil, mas alguns fenômenos costumam ser mais comuns durante a estação:
- Temperaturas mais baixas: o avanço de massas de ar frio provoca queda nas temperaturas e aumenta a sensação de frio
- Noites mais longas e dias mais curtos: há redução do período de luz solar ao longo do dia
- Geadas, nevoeiros e neve em algumas áreas: regiões de maior altitude podem registrar fenômenos típicos do frio intenso
- Menor umidade do ar: em várias regiões do país, o ar mais seco pode favorecer desconfortos e problemas respiratórios
Quando começam a primavera e o verão de 2026?
Depois do inverno, as próximas estações do ano no Brasil começam nas seguintes datas:
- Primavera: 22 de setembro de 2026, às 21h05min
- Verão: 21 de dezembro de 2026, às 18h50min
A primavera é marcada pelo aumento gradual das temperaturas e pelo florescimento de diversas espécies vegetais. Já o verão traz dias mais longos, maior incidência de luz solar e períodos de calor mais intenso.
Buscas no Google Trends
Pesquisas sobre o início do inverno movimentaram o Google na manhã desta quinta-feira (18). Foram mais de 5 mil buscas, resultando em 100% do interesse dos usuários.