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Produtor musical Tay Keith é encontrado morto aos 29 anos nos Estados Unidos

Polícia de Nashville já descartou possibilidade de assassinato após investigações preliminares

Zero Hora

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Reprodução/@taykeith / Instagram
Tey Keith trabalhou com diversos artistas na cena do Hip Hop norte-americano.

O produtor musical Tay Keith, cujo nome verdadeiro é Brytavious Lakeith Chambers, foi encontrado morto nesta quinta-feira (18) nou apartamento onde morava, em Nashville, nos Estados Unidos, segundo a polícia da região. As informações são do TMZ e 4WSMV

O corpo de Keith foi encontrado durante uma verificação de segurança feita pela polícia. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte do produtor, mas os investigadores já descartaram a possibilidade de assassinato.

Quem foi Tay Keith

Tay Keith foi um produtor reconhecido na indústria fonográfica norte-americana, especialmente na cena do hip hop. Ele foi nomeado ao Grammy em 2018 pela produção do sucesso Sicko Mode, de Travis Scott, e também trabalhou com outros artistas como Eminem, Drake, Lil Baby e BlocBoy JB.

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Kieth produziu músicas como Nonstop, de Drake, Look Alive, de BlocBoy JB e Before I Let Go, da cantora Beyoncé. O produtor também foi essencial para o sucesso da artista Sexyy Reid ao produzir seus sucessos Pound Town, Pound Town 2 e Get It Sexyy.

Tay foi incluído na lista 30 Under 30 Music da Forbes, que destacou 30 nomes fortes na música que possuíam menos de 30 anos. Keith esteve na lista ao lado de Cambrian Strong pela criação de sua gravadora independente Drumatized.

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