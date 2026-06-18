Produtor musical Tay Keith é encontrado morto aos 29 anos nos Estados Unidos

O produtor musical Tay Keith, cujo nome verdadeiro é Brytavious Lakeith Chambers, foi encontrado morto nesta quinta-feira (18) nou apartamento onde morava, em Nashville, nos Estados Unidos, segundo a polícia da região. As informações são do TMZ e 4WSMV.
O corpo de Keith foi encontrado durante uma verificação de segurança feita pela polícia. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte do produtor, mas os investigadores já descartaram a possibilidade de assassinato.
Quem foi Tay Keith
Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.
Kieth produziu músicas como Nonstop, de Drake, Look Alive, de BlocBoy JB e Before I Let Go, da cantora Beyoncé. O produtor também foi essencial para o sucesso da artista Sexyy Reid ao produzir seus sucessos Pound Town, Pound Town 2 e Get It Sexyy.
Tay foi incluído na lista 30 Under 30 Music da Forbes, que destacou 30 nomes fortes na música que possuíam menos de 30 anos. Keith esteve na lista ao lado de Cambrian Strong pela criação de sua gravadora independente Drumatized.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.