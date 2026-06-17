Por que o surto de ebola impediu o torcedor mais famoso do Congo de ir à Copa do Mundo

O torcedor mais famoso da República Democrática do Congo ficou fora da estreia do país na Copa do Mundo. Michel Kuka Mboladinga, de 49 anos — que acompanha os jogos imóvel, em pé e com o braço direito erguido —, não chegou aos Estados Unidos a tempo de cumprir os protocolos sanitários contra o vírus ebola. Ele então não viu de perto a partida contra Portugal, nesta quarta-feira (17), em Houston.