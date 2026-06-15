PIS/Pasep 2026: veja quem tem direito ao abono salarial pago nesta segunda-feira

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2026 para nascidos em julho e agosto começa nesta segunda-feira (15). Para ter direito ao benefício, o cidadão precisa ter tido remuneração de até R$ 2.765,92 por mês.
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Pagamentos do abono salarial
A seguir, veja o cronograma dos pagamentos mês a mês. Caso a data de caia em fim de semana ou feriado, como ocorreu em fevereiro, março e irá ocorrer em agosto, os trabalhadores receberão no primeiro dia útil seguinte.
Veja o calendário
- Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
- Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
- Nascidos em novembro e dezembro: 16 de agosto (dia 15 cai em um domingo)
Quem vai receber o abono?
Para saber se terá direito ao benefício, o cidadão deverá consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal Gov.br. Para isso é preciso ter a senha do portal, utilizando o número do CPF e algum fator de identificação de segurança, como a biometria. A consulta será liberada a partir do dia 5 de fevereiro de 2026.
Como consultar o PIS/Pasep
Pela internet:
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Como é feito o pagamento do PIS/Pasep?
Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Será possível receber o dinheiro até o último dia do calendário bancário em 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.
O depósito do PIS/Pasep é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.
Buscas no Google Trends
O Pis/Pasep movimentou as pesquisas no Google na manhã desta segunda-feira (8). Foram mais de 20 mil buscas, resultando em 1000% no interesse dos usuários.
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