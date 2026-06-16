Apesar da comparação, o Mounjaro e o picolinato de cromo não têm nenhuma semelhança além da promessa de emagrecimento. O Mounjaro é um medicamento com o princípio ativo tirzepatida. Ele atua imitando dois hormônios intestinais: o GIP, que estimula a liberação de insulina, e o GLP-1, que sinaliza ao cérebro quando o indivíduo está satisfeito. Com isso, o medicamento é capaz de regular os níveis de açúcar no sangue, além de reduzir o esvaziamento gástrico do estômago, promovendo a sensação de saciedade e reduzindo o apetite.