Personagem de Tatá Werneck em "Quem Ama Cuida" é alvo de teorias nas redes sociais sobre a morte de Arthur Brandão

A novela Quem Ama Cuida vem movimentando as redes sociais com o grande mistério: quem matou Arthur Brandão, personagem de Antônio Fagundes?
Na internet, uma das teorias mais comentadas coloca Brigitte Brandão como uma das suspeitas. A personagem de Tata Werneck é uma das sobrinhas do empresário, pouco ouvida pela família.
Internautas e fãs da trama têm analisado cenas, detalhes da abertura e até referências da novela com o intuito de encontrar pistas sobre o crime. Veja algumas a seguir.
Teoria do livro Os Irmãos Karamazov
Uma das teorias envolve um detalhe específico: o livro com que Brigitte aparece no dia do casamento do tio com Adriana (Letícia Colin): Os Irmãos Karamazov, do russo Fiódor Dostoiévski.
A obra retrata uma família marcada por conflitos e um assassinato dentro do núcleo familiar, com múltiplos suspeitos e um mistério sobre o verdadeiro culpado. Para internautas, a semelhança com a trama da família Brandão pode não ser coincidência.
"Pelos livros, a culpa fica entre Brigitte e Carmita, eu aposto Brigitte! E é bem capaz de Adriana parecer lendo O Conde de Monte Cristo na prisão!", disse uma internauta nos comentários de uma postagem.
Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.
Vídeos reforçam suspeitas sobre a personagem
Além das análises de cenas e detalhes da trama, vídeos compartilhados nas redes sociais, especialmente no TikTok, têm alimentado as teorias sobre a personagem.
Um dos conteúdos mais compartilhados levanta sinais considerados "suspeitos" na construção da personagem. As publicações têm impulsionado discussões e ampliado a leitura de que, de fato, Brigitte pode esconder algo na trama.
Traços de psicopatia
Outro ponto levantado pelos noveleiros de plantão envolve o comportamento da personagem de Tata. Brigitte brinca com humor ao mesmo tempo em que mantém um ar frio e manipulador.
Uma das observações levantadas pelos internautas é o "olhar mais vidrado" da personagem, algo citado pela própria atriz nas redes sociais. Ela teria comentado que estava estudando esse tipo de expressão para a construção do papel.
A sensação entre parte do público é de que Brigitte esconde algo sobre a morte de Arthur Brandão, principalmente pelo fato de acreditar que Adriana, de fato, seja inocente. A personagem de Letícia Colin foi condenada a 12 anos de prisão pelo fato.
A abertura da novela também chama atenção
Outro detalhe que gerou debate foi a abertura da novela: isso porque o nome de Tata aparece com certo destaque, ao lado de nomes como de Isabel Teixeira, que interpreta a grande vilã Pilar na novela. Em seguida, aparecem ainda outros nomes de destaque, como Letícia Colin e Chay Suede (intérprete de Pedro).
É neste sentido que alguns usuários têm se questionado por que o nome de Tata está entre os de grande da novela.
"Eu percebi isso hoje na abertura, o nome da Tata está ali no começo dos créditos, achei bem estranho ainda mais com elenco de peso que está na novela", afirmou um internauta em comentários de um post.
Outras teorias e a lista de suspeitos
Há teorias que se atentam aos mínimos detalhes. Uma ressalta que o olhar de Arthur na cena em que vê quem vai matá-lo tem o mesmo ângulo do olhar dele para Brigitte em outras cenas.
Alguns fãs de Quem Ama Cuida supõem ainda que Brigitte quis se vingar de Arthur por ele ter demitido a irmã dela, Ingrid (interpretada por Agatha Moreira).
Nos bastidores, a informação que circula entre portais especializados é de que oito finais foram gravados para a novela e de que, em teoria, os atores dos possíveis assassinos não sabem o desfecho.
Além de Brigitte, outros personagens também são citados em teorias de fãs como possíveis responsáveis pela morte de Arthur Brandão:
- Ulisses (Alexandre Borges)
- Pilar (Isabel Teixeira)
- Diná (Rosi Campos)
- Silvana (Belize Pombal)
- Tiago (Gui Ferraz)
- Osmar (Tony Tornado)
- Pedro (Chay Suede)
- Otoniel (Tony Ramos)
Nos bastidores, a informação de que múltiplos finais teriam sido gravados reforça o clima de mistério em torno da trama, que segue alimentando especulações do público.
Quem Ama Cuida estreou em maio de 2026 e deve iniciar uma segunda fase a partir de 20 de julho. A partir daí, Adriana deve deixar a prisão em busca de vingança contra quem a acusou de matar Arthur Brandão.