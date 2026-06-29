O que é a Lua de Morango e como observar o fenômeno nesta segunda-feira

A Lua cheia desta segunda-feira (29) tem um nome curioso: Lua de Morango. Apesar do apelido, o fenômeno não altera a cor natural do satélite.
A denominação surgiu entre povos originários da América do Norte e poderá ser observada em todo o Brasil.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o espetáculo poderá ser visto a olho nu, desde que o céu esteja limpo (saiba mais abaixo).
Por que a Lua cheia de junho é chamada de Lua de Morango?
A Lua cheia de junho ficou conhecida como Lua de Morango entre os povos Anishinaabe e Sioux por coincidir com a época de amadurecimento dos morangos silvestres no Hemisfério Norte. O apelido, portanto, faz referência à safra da fruta — e não à aparência do astro.
O nome faz parte de uma tradição de povos indígenas norte-americanos, que utilizavam o calendário lunar para marcar as estações do ano e os períodos de colheita.
Outras etnias adotaram nomes semelhantes para a mesma lua cheia. Entre os Creeks, ela é chamada de Lua da Amora; para o povo Shawnee, recebe o nome de Lua da Framboesa. Em todos os casos, a Lua mantém o brilho prateado característico da fase cheia.
Como e quando observar a Lua de Morango no Brasil?
O melhor momento para acompanhar o fenômeno será logo após o pôr do sol, quando a Lua começa a surgir no horizonte leste.
Embora o auge da fase cheia esteja previsto para as 20h58 (horário de Brasília), o satélite permanecerá visível ao longo de toda a noite.
Não é necessário usar telescópios ou binóculos para observar a Lua de Morango. Um local com pouca poluição luminosa e céu aberto, longe das luzes das cidades, é suficiente para apreciar o fenômeno.
Veja as próximas luas cheias de 2026:
- 29 de junho: Lua de Morango
- 29 de julho: Lua dos Cervos
- 28 de agosto: Lua do Esturjão
- 26 de setembro: Lua da Colheita
- 26 de outubro: Lua do Caçador
- 24 de novembro: Lua do Castor
- 23 de dezembro: Lua Fria