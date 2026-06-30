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Nova trama com vampiros
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Kristen Stewart fala sobre experiência de contracenar com Wagner Moura: "Nunca me senti tão poderosa"

Atriz definiu as gravações do longa "Flesh of the Gods" como uma "experiência transcendental"

Zero Hora

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Sameer AL-DOUMY/AFP
Kristen Stewart estrela o longa de Panos Cosmatos, "Flesh of the Gods", junto de Wagner Moura.

Kristen Stewart abriu o jogo sobre as gravações de Flesh of the Gods, longa-metragem dirigido por Panos Cosmatos que tem o brasileiro Wagner Moura como um dos protagonistas. Em entrevista à revista Vogue França, a atriz descreveu o processo como uma "experiência transcendental" que extrapolou os limites do roteiro original.

O filme, ambientado na Los Angeles glamurosa dos anos 1980, acompanha o casal Raoul (Moura) e Alex (Kristen), que todas as noites abandona o seu apartamento de luxo para mergulhar na noite. Ao lado de Moura e Esme Creed-Miles, Kristen contou que o elenco rapidamente abandonou as amarras do texto original.

— Nós começamos seguindo o roteiro, mas o filme se transformou em uma criação totalmente orgânica em que nossas sensibilidades se entrelaçaram. Fizemos um pesadelo magnífico juntos — reflete a atriz.

Para Kristen, Flesh of the Gods retrata a experiência humana apoiada na fantasia.

— É uma fantasia, um filme de vampiros e uma história de rompimento... É muito triste porque enfrentamos o que significa estar vivo: a dor e o prazer e o quanto essas duas coisas andam juntas — afirma.

Sobre a cena final do longa, a atriz descreveu o que considera um divisor de águas em sua carreira.

Nunca me senti tão poderosa. No final do filme, tem uma cena que acho que nunca veria se não tivessem me pedido para atuar nela — diz Kristen. — É um presente enorme poder fingir vivenciar algo e descobrir que essa experiência se torna real para você no fim. Então dizemos para nós mesmos: "Agora eu sei".

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O fim das gravações também guardou um capítulo inesperado na trajetória da atriz. Após o sentimento de ter atravessado os próprios limites diante das câmeras, toda a equipe decidiu comemorar em uma rave na cidade alemã de Colônia.

— Eu não sou de sair para dançar e, na Alemanha, isso faz parte da cultura —conta.

Segundo a atriz, naquela noite, a sua percepção sobre os colegas de trabalho e amigos mudou.

— Rodeada por 35 ou 40 pessoas que se tornaram meus melhores amigos em três meses, com um sentimento quase sagrado de amor e conexão... A música começou e eu pensei: "Minha nossa, eu sou raver. É isso, finalmente entendi" — relembra.

— Com 36 anos, dançando com a minha equipe em total abandono, logo depois de ter a impressão de ter alcançado um grande marco, foi extraordinário. Me fez querer fazer filmes para sempre — acrescenta.

Flesh of the Gods está em pós-produção e ainda não tem data de estreia confirmada.

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