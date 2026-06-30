Kristen Stewart fala sobre experiência de contracenar com Wagner Moura: "Nunca me senti tão poderosa"

Kristen Stewart abriu o jogo sobre as gravações de Flesh of the Gods, longa-metragem dirigido por Panos Cosmatos que tem o brasileiro Wagner Moura como um dos protagonistas. Em entrevista à revista Vogue França, a atriz descreveu o processo como uma "experiência transcendental" que extrapolou os limites do roteiro original.
O filme, ambientado na Los Angeles glamurosa dos anos 1980, acompanha o casal Raoul (Moura) e Alex (Kristen), que todas as noites abandona o seu apartamento de luxo para mergulhar na noite. Ao lado de Moura e Esme Creed-Miles, Kristen contou que o elenco rapidamente abandonou as amarras do texto original.
— Nós começamos seguindo o roteiro, mas o filme se transformou em uma criação totalmente orgânica em que nossas sensibilidades se entrelaçaram. Fizemos um pesadelo magnífico juntos — reflete a atriz.
Para Kristen, Flesh of the Gods retrata a experiência humana apoiada na fantasia.
— É uma fantasia, um filme de vampiros e uma história de rompimento... É muito triste porque enfrentamos o que significa estar vivo: a dor e o prazer e o quanto essas duas coisas andam juntas — afirma.
Sobre a cena final do longa, a atriz descreveu o que considera um divisor de águas em sua carreira.
— Nunca me senti tão poderosa. No final do filme, tem uma cena que acho que nunca veria se não tivessem me pedido para atuar nela — diz Kristen. — É um presente enorme poder fingir vivenciar algo e descobrir que essa experiência se torna real para você no fim. Então dizemos para nós mesmos: "Agora eu sei".
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O fim das gravações também guardou um capítulo inesperado na trajetória da atriz. Após o sentimento de ter atravessado os próprios limites diante das câmeras, toda a equipe decidiu comemorar em uma rave na cidade alemã de Colônia.
— Eu não sou de sair para dançar e, na Alemanha, isso faz parte da cultura —conta.
Segundo a atriz, naquela noite, a sua percepção sobre os colegas de trabalho e amigos mudou.
— Rodeada por 35 ou 40 pessoas que se tornaram meus melhores amigos em três meses, com um sentimento quase sagrado de amor e conexão... A música começou e eu pensei: "Minha nossa, eu sou raver. É isso, finalmente entendi" — relembra.
— Com 36 anos, dançando com a minha equipe em total abandono, logo depois de ter a impressão de ter alcançado um grande marco, foi extraordinário. Me fez querer fazer filmes para sempre — acrescenta.
Flesh of the Gods está em pós-produção e ainda não tem data de estreia confirmada.