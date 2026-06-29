Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 29 de junho a 05 de julho de 2026

Na série Super Subbu, um jovem professor aceita dar aulas de educação sexual em uma pequena vila na tentativa de mudar o rumo da própria vida e escapar da influência autoritária do pai. O problema é que ele nunca teve experiências amorosas, o que torna a missão ainda mais complicada. Entre situações constrangedoras, desafios inesperados e momentos de humor, o protagonista tenta cumprir seu trabalho enquanto também busca realizar seus sonhos e viver um romance.