Morte de animais, ameaças e HD queimado: influenciador que filmou suposto OVNI é afastado das redes sociais

O influenciador Mayk Leão, que viralizou ao afirmar ter visto um suposto objeto voador não identificado (OVNI) em sua fazenda, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi afastado das redes sociais nesta terça-feira (9).
A decisão foi anunciada pela própria equipe dele no Instagram e atribuída aos desdobramentos recentes do caso — que incluem a morte de animais na propriedade, relatos de ameaças e uma investigação da Polícia Civil.
Em nota, a assessoria justificou a medida pela preocupação com o estado de saúde do influenciador.
"Optamos por afastar o Mayk Leão das redes sociais. Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família", informou a equipe, que disse estar prestando apoio ao criador de conteúdo.
O comunicado afirma ainda que ele já recebeu acolhimento e está mais calmo, e que a equipe trabalha para cuidar dele neste momento.
Conhecido anteriormente por vídeos de resgate de animais, Mayk saltou de cerca de 40 mil para 2,4 milhões de seguidores depois de divulgar, no fim de maio, imagens de luzes no céu que classificou como inexplicáveis.
Nesse intervalo, também fechou parcerias com diversas marcas, o que passou a alimentar os questionamentos de internautas sobre os reais motivos por trás do relato.
Morte de animais e ameaças
Na noite de segunda-feira (8), o influenciador usou os stories para relatar que animais de sua propriedade estavam sendo mortos. Ao chegar em casa após um período viajando, mostrou um animal sem vida no chão.
— Tem um animal meu morto. Mataram a Margarida — disse, visivelmente abalado.
No mesmo vídeo, demonstrou temor pela própria segurança e associou as mortes a uma tentativa de silenciá-lo.
— O próximo vou ser eu? Vocês são horríveis. Era um animal saudável. Quem é o próximo? Sou eu. Vocês são monstros. Esperaram eu viajar para machucá-los — desabafou.
Segundo Mayk, esse não teria sido o primeiro episódio. Ele afirmou que outros animais morreram nos últimos dias e responsabilizou terceiros.
— Anteontem mataram a pata e os filhotes, atropelados. Os animais não têm culpa de nada. Estão tentando de tudo para me silenciar, destruindo tudo para que eu fique quieto — relatou.
Na manhã desta terça-feira, ele disse ter acionado as autoridades e prometeu entregar as imagens das câmeras de segurança do local. A Polícia Civil esteve no sítio para investigar a morte dos animais.
Influenciador queima HD com supostas gravações
Ainda nesta terça-feira, Mayk publicou um vídeo em que aparece destruindo um HD que, segundo ele, guardaria registros das câmeras de segurança e do que acredita ser um objeto voador não identificado.
Antes, o influenciador havia relatado receber muitas mensagens de internautas interessados no material. Ele ainda disse que veículos com vidros escuros passaram a circular perto de sua casa, o que aumentou a tensão.
Nas imagens, ele ateia fogo ao equipamento com gasolina.
— Chega de tanto problema, eu não aguento mais. Vou queimar isso, ninguém nunca mais vai ver. Chega de ameaça, chega disso, acabou — declarou.
O vídeo foi apagado das redes sociais pouco depois da publicação, mas internautas reproduziram em outras plataformas.
Teoria das luzes de um estabelecimento vizinho
A reviravolta começou no domingo (7), quando Mayk foi confrontado durante um programa ao vivo em um canal de televisão.
Durante a atração, foi exibido um vídeo em que um motorista de aplicativo teria ido até a região da casa do influenciador e afirmado que as luzes do suposto avistamento seriam, na verdade, de um estabelecimento local.
Mayk negou que as imagens fossem as mesmas que registrou. Para ele, o vídeo exibido apresentava luzes laterais que não apareciam na gravação original. O influenciador também acusou pessoas de tentarem monetizar o caso, alugar espaços na região e minar sua credibilidade.
— Nunca pedi para ninguém acreditar em mim. Acredita quem quer — declarou.
Ele afirmou que sua casa e sua família passaram a ser expostas por pessoas que foram ao local gravar sem autorização. Disse ainda que drones foram colocados sobre a residência e próximos aos animais e que seus pais, idosos, também teriam sido filmados.
Sem explicação oficial até agora
Não há, até o momento, confirmação oficial sobre a natureza das luzes filmadas por Mayk. A Força Aérea Brasileira (FAB) já havia informado, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea em 31 de maio e que o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade.
Por ora, a investigação sobre a morte dos animais segue em curso, e o influenciador está fora das redes sociais.
Entenda a cronologia do caso
- 31 de maio (domingo): Mayk Leão grava, da varanda de casa, luzes que diz não conseguir explicar, em um sítio na zona rural de Campo Largo (PR). Relata ainda animais agitados, cerca elétrica derrubada e sons metálicos vindos da mata
- 1º e 2 de junho (segunda e terça-feira): os vídeos viralizam. Em pouco mais de um dia, o influenciador salta de cerca de 40 mil para mais de 1 milhão de seguidores e passa a receber ameaças
- 3 de junho (quarta-feira): Mayk confirma que a primeira equipe de ufólogos visitaria o sítio em 8 de junho. A FAB nega ter detectado qualquer objeto nos radares
- 7 de junho (domingo): em um programa de televisão, ele é confrontado com a teoria de que as luzes seriam de um estabelecimento vizinho. Mayk nega a versão e reage com ironia às páginas que dizem tê-lo desmascarado
- 8 de junho (segunda-feira): o influenciador relata a morte de animais na propriedade, entre eles a cabra Margarida, e diz estar sendo ameaçado
- 9 de junho (terça-feira): a assessoria anuncia o afastamento de Mayk das redes sociais por questões relacionadas à saúde mental. A Polícia Civil investiga a morte dos animais, e o influenciador publica — e depois apaga — um vídeo em que queima um HD com supostas gravações do caso