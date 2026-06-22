Mordida de macaco e ataque cardíaco: quais são as suspeitas da morte de atriz da novela turca "Coração de Mãe"

— Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia — informou o advogado.