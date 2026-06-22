Mordida de macaco e ataque cardíaco: quais são as suspeitas da morte de atriz da novela turca "Coração de Mãe"

A morte repentina da atriz atriz turca Ece İrtem ganhou nova incógnita após o advogado da artista, Uğur Gökkoyun, protocolar um pedido para que uma suposta mordida de macaco seja considerada entre as hipóteses da causa da morte dela.
Segundo O Globo, a petição foi realizada em conjunto ao Ministério Público, para que os peritos responsáveis pelo caso considerem o episódio durante as investigações.
Conhecida por interpretar a personagem Hande na novela Coração de Mãe, Ece morreu aos 35 anos na última segunda-feira (15).
De acordo com o jornal Turkiye Today, a morte aconteceu devido a um ataque cardíaco. No entanto, até o momento, as autoridades turcas não divulgaram o resultado oficial dos exames que possam determinar a causa exata da morte da atriz.
Quais as hipóteses sobre a morte de Ece Irtem
Ataque de macaco
De acordo com o advogado, a suspeita ocorreu após a contestação sobre três cicatrizes no braço esquerdo da atriz durante conversa com parentes da mesma. Segundo os familiares, o ferimento teria ocorrido por conta de uma mordida de macaco durante uma viagem recente à Tailândia.
Em entrevista para a jornalista turca Birsen Altuntaş, Gökkoyun informou que consultou especialistas para buscar possíveis desdobramentos do caso. Segundo ele, foi informado de que, em casos raros, mordidas de macaco podem desencadear casos graves de sepse, um quadro de infecção generalizada.
— Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia — informou o advogado.
O médico e presidente da Associação de Doenças Infecciosas, Mehmet Ceyhan, afirmou em depoimento ao portal Tgrthaber.com que não acredita na contaminação por uma ferida provocada por macacos no caso de Ece.
Segundo o especialista, doenças transmitidas pelo animal, como raiva e herpes B, exigem feridas mais profundas e um período mais longo de desenvolvimento, ao contrário do ocorrido com a atriz.
Problema cadíaco
As primeiras suspeitas da morte apontavam um ataque cardíaco súbito. Ceyhan acredita ser mais provável que a atriz já tivesse uma condição pregressa desconhecida.
De acordo com o especialista, doenças cardíacas, aneurismas e distúrbios do ritmo cardíaco são as causas mais prováveis na morte súbita de jovens.
Álcool e medicamentos
Segundo o médico, outro fator que costuma contribuir com esse tipo de morte é o abuso de substâncias, como álcool, antidepressivos e drogas. No entanto, o mesmo conclui que este não parece ser o caso da morte da artista, já que ela estava na companhia da mãe enquanto passava mal.