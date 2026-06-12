Menopausa ou problemas na tireoide? Saiba 3 sinais que ajudam a identificar a causa dos sintomas

Apesar das diferenças, identificar a causa apenas pela observação dos sinais nem sempre é possível. Existe muita sobreposição entre os quadros e nem sempre é possível diferenciá-los apenas pelas queixas da paciente. A avaliação médica continua sendo fundamental. Por isso, mulheres que convivem com manifestações persistentes não devem presumir automaticamente que tudo esteja relacionado à menopausa.