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Sorte grande

Apostador gaúcho leva mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Números foram sorteados hoje

Zero Hora

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O prêmio da loteria é conquistado pelo apostador que acertar entre 11 e 15 números sorteados.

Uma aposta do município de Camaquã, no Rio Grande do Sul, está entre as cinco ganhadoras do prêmio de 15 acertos do concurso 3720 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (26), e levou o prêmio de R$ 1.657.052,10.

O prêmio da loteria é conquistado pelo apostador que acertar entre 11 e 15 números sorteados.

Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente.

Ainda, há o modo “Teimosinha”, que garante usar os mesmos números jogados por até 24 concursos consecutivos.

Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3720

Veja abaixo o resultado sorteado:

  • 01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.657.052,19
  • 14 acertos: 1103 apostas ganhadoras, R$ 1.144,41
  • 13 acertos: 34950 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 343052 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1641022 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Cidades Ganhadoras:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • SALVADOR/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • BARRA DO PIRAI/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • CAMAQUA/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar

Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.

Como funciona a premiação da Lotofácil

A Lotofácil distribui 43,35% do total arrecadado como prêmio bruto. Essa porcentagem é destinada para diferentes faixas de premiação:

  • 15 acertos: recebe 62% do valor destinado à premiação;
  • 14 acertos: recebe 13%;
  • Demais acertos: os valores fixos são de R$ 30 (13 números), R$ 12 (12 números) e R$ 6 (11 números).

Nos concursos de final zero, o percentual para a primeira faixa de 15 acertos aumenta para 72%. Além disso, 15% da arrecadação é acumulada para o sorteio especial da Lotofácil da Independência, realizado em setembro.

Sorteios da Lotofácil

A Lotofácil tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h, com transmissão pelo canal do Youtube e redes sociais da Caixa. Os resultados são publicados logo após o sorteamento no site da instituição.

Eles são realizados na cidade de São Paulo (SP). O Espaço da Sorte, onde ocorrem as extrações, fica localizado na Avenida Paulista.

Como jogar nas loterias da Caixa pela internet

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O valor total de apostas precisa ser igual ou maior que R$ 20. O portal pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Passo a passo para jogar

  • Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal
  • No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro
  • Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20
  • Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números
  • Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras
  • Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil

Quais as chances de ganhar na Lotofácil

A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Esse número diminui conforme mais números são selecionados na aposta.

Por exemplo, ao marcar 20 números, a chance de acertar a faixa principal sobe para 1 em 211, mas o valor da aposta também aumenta significativamente.

Confira a tabela de probabilidades e valores por aposta:

  • 15 números: 1 em 3.268.760 | R$ 3
  • 16 números: 1 em 204.298 | R$ 48
  • 17 números: 1 em 24.035 | R$ 408
  • 18 números: 1 em 4.006 | R$ 2.448
  • 19 números: 1 em 843 | R$ 11.628
  • 20 números: 1 em 211 | R$ 46.512

Bolão da Lotofácil

Outra opção popular é o Bolão da Lotofácil, que permite dividir custos e aumentar as chances de ganhar. Os bolões têm um valor mínimo de R$ 12, com cotas a partir de R$ 4, e podem incluir entre dois e cem participantes, dependendo da quantidade de números apostados.

Lotofácil da Independência

O sorteio especial da Lotofácil ocorre em setembro e oferece prêmios ainda maiores. O valor não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores com 15 acertos, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante, até a última faixa.

Além de oferecer prêmios atrativos, parte do valor arrecadado é destinada a áreas como saúde, segurança, cultura e esporte, com retorno para a população.

No último concurso especial, que ocorreu em 9 de setembro, foram sorteados R$ 202,5 milhões, com 86 apostas ganhadoras, sendo R$ 2,3 milhões para cada. No Rio Grande do Sul, duas apostas de Porto Alegre foram vencedoras.

Curiosidades sobre a Lotofácil

  • A Lotofácil surgiu em 2003. O primeiro concurso foi realizado em 29 de setembro, no qual cinco ganhadores levaram R$ 49,8 mil cada
  • Desde a sua criação, já foram realizados mais de 3 mil concursos
  • A loteria já pagou R$ 27,5 bilhões em prêmios, uma média de R$ 8,5 milhões por concurso
  • Houve 365 concursos acumulados na história, representando 11,26% do total. O maior número de acumulações consecutivas foi três concursos
  • As 10 maiores premiações incluem valores de até R$ 202,5 milhões, valor que foi dividido no concurso 3190
  • O menor prêmio foi de R$ 248,8 mil, no concurso inaugural.
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