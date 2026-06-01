Leo Stronda fala sobre morte de Gabriel Ganley e alerta sobre uso de anabolizantes: "Você que é atleta, esquece esse lance"

O influenciador e fisiculturista Leo Stronda, de 33 anos, se pronunciou sobre a morte de Gabriel Ganley através de um vídeo (veja abaixo) publicado em seu Instagram no domingo (31). Stronda afirmou que se arrepende das "brincadeiras" que fez com Ganley em relação ao uso de medicamentos.
— O Gunley era uma estrela, o Gunley tinha um brilho diferente. Eu realmente me arrependo muito do que eu falei com ele, as brincadeiras que eu fiz com ele — disse.
Gabriel Gunley faleceu aos 22 anos no dia 23 de maio, em razão da doença de cardiomiopatia hipertrófica. A condição pode ter origem genética e também pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. Nas redes sociais, Gunley era conhecido como Bbzinho e compartilhava conteúdos sobre fisiculturismo.
Alerta sobre insulina
Em seu pronunciamento, Leo Stronda também alertou os atletas em relação ao uso de esteroides e anabolizantes para aumentarem o nível de suas performances:
— Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, cara. Esquece esse lance de insulina. Você que é atleta, você que é fisiculturista, você que está pensando em usar, esquece. Não usa essa m****. A única coisa que mata instantaneamente é insulina e diurético.
Leo ainda afirmou que, após ter notado as atitudes de Gunley, tentou desestimulá-lo a continuar com o uso de insulina e outros medicamentos, prática recorrente em parte do meio fisiculturista.
"Banalização do uso"
O influenciador de 33 anos comentou que a discussão sobre o uso de medicamentos como prática no fisiculturismo, levantada pela morte Gunley, evidencia a necessidade de mudanças. Contudo, Leo Stronda enfatizou que o "problema" não é o esporte.
— O fisiculturismo mudou a vida de muita gente. Esse esporte mudou a vida de muita gente para melhor. O problema não foi o esporte. O problema foi a banalização do uso (de anabolizantes).
Leo Stronda, que era amigo de Gabriel Gunley, afirmou que não vai mais tratar o consumo de anabolizantes como "brincadeira" e ressaltou que vai mudar suas atitudes:
— Uma coisa eu tenho certeza: a gente tem que mudar algumas coisas. E eu tenho que mudar. Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo.