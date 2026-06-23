Larissa Manoela passa por cirurgia para tratar endometriose e revela sonho de ser mãe

Larissa Manoela, 25 anos, revelou que passou por uma cirurgia para retirada de focos de endometriose. Ela falou sobre a decisão em vídeo compartilhado no Instagram nesta terça-feira (23).
No relato, a atriz e influenciadora afirmou que a escolha antecede o começo de "uma nova fase" em sua vida (assista abaixo).
"Hoje celebro minha força, minha saúde e tudo o que aprendi nesse caminho", escreveu ela no post.
Desde que recebeu o diagnóstico, Larissa costuma falar sobre a condição nas redes sociais e incentiva outras mulheres que convivem com a doença a buscarem acompanhamento médico.
A Endometriose é uma doença inflamatória caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio em regiões fora do útero, formando focos que podem provocar dor, aderências pélvicas e, em alguns casos, dificuldades para engravidar.
Decisão pela cirurgia
Larissa explicou aos seguidores que a doença estava "estabilizada há cerca de quatro anos", período em que vem realizando tratamento.
— Sempre tive um compromisso muito grande com a minha saúde, isso não é segredo pra ninguém, eu repito sempre. Acredito que cuidar do meu corpo, estar atenta aos sinais e fazer tudo certinho, ajudou pra que a doença não evoluísse — explicou.
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Segundo ela, ao lado do médico Maurício Abrão, foi elaborado um planejamento para que a cirurgia fosse realizada em um momento mais tranquilo da sua rotina:
— Nas nossas últimas conversas eu percebi que eu estava entrando em uma fase um pouco mais tranquila da minha agenda. Foi aí que eu decidi que era o momento momento certo e que eu não poderia e nem queria mais adiar esse plano. Eu estava pronta pra retirar os focos de endometriose e olhar pro futuro com mais tranquilidade.
Desejo de ser mãe
A atriz afirmou que o principal motivo para a decisão foi o desejo de ser mãe, que descreve como "o maior sonho" de sua vida. Como a endometriose pode dificultar a gravidez, ela optou por tratar a condição antes de uma gestação.
— Vocês sabem que o maior sonho da minha vida é ser mãe e eu quis dar esse passo antes de pensar em uma gravidez. Por isso, essa cirurgia foi uma decisão muito bem pensada, planejada e tomada com todo cuidado. — disse.
Larissa também afirmou que a cirurgia foi "um sucesso" e que está se recuperando bem. No post, ela deixou uma mensagem de apoio a outras mulheres com endometriose.
"Se você também convive com a endometriose, saiba que informação, acolhimento e acompanhamento médico fazem toda a diferença. Você não está sozinha", escreveu.
Veja o vídeo de Larissa Manoela
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