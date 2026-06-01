Kim Kardashian publica primeira foto ao lado de Lewis Hamilton nas redes sociais

O relacionamento, segundo a imprensa internacional, tornou-se oficial em fevereiro. De acordo com o Page Six, Hamilton comunicou pessoalmente a ex-affair, Kendall Jenner, meia-irmã de Kim, que estava iniciando um romance com a irmã mais velha. O telefonema, segundo a publicação, ocorreu antes de um fim de semana romântico que o casal passou no Reino Unido.