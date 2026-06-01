Kim Kardashian publica primeira foto ao lado de Lewis Hamilton nas redes sociais

Kim Kardashian compartilhou, nesta segunda-feira (1º), uma foto e um vídeo ao lado do piloto Lewis Hamilton. A publicação marca a primeira aparição do casal no feed do Instagram da empresária, reforçando os rumores de um romance entre os dois (veja o post abaixo).
Nas imagens, Hamilton aparece filmando uma selfie enquanto pedala e sorri. Logo atrás, Kim perde momentaneamente o equilíbrio e quase se choca com o companheiro, protagonizando uma cena divertida entre os dois.
Essa não é a primeira interação pública dos dois. Durante o Grande Prêmio do Japão, Hamilton publicou um vídeo nas redes sociais mostrando manobras de drift, com Kim no banco do carona (veja o post abaixo). Além disso, eles também foram vistos juntos no Super Bowl.
Apesar dos rumores e das aparições públicas, nenhum dos dois falou publicamente sobre a relação.
O relacionamento, segundo a imprensa internacional, tornou-se oficial em fevereiro. De acordo com o Page Six, Hamilton comunicou pessoalmente a ex-affair, Kendall Jenner, meia-irmã de Kim, que estava iniciando um romance com a irmã mais velha. O telefonema, segundo a publicação, ocorreu antes de um fim de semana romântico que o casal passou no Reino Unido.
O jornal detalhou o encontro: Kim viajou de Los Angeles para a Inglaterra em um jato particular e se hospedou com Hamilton em um hotel de luxo em Witney, vilarejo na região de Oxford. O casal jantou em uma sala reservada e usou as instalações de spa com exclusividade, sempre acompanhado por três seguranças.