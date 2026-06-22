Justiça bloqueia veículos de empresa de Ana Hickmann por dívida de R$ 117 mil

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de veículos da empresa que pertence à apresentadora Ana Hickmann. A medida, segundo o g1, é uma cobrança de dívida de cerca de R$ 117 mil em cheques sem fundo emitidos em 2023.
Foram bloqueados uma Toyota Hilux, um Renault Kwid Life, uma Saveiro, uma Fiat Toro e uma motocicleta Yamaha Factor. Caso a dívida não seja quitada, os bens poderão ser penhorados.
Em nota enviada ao g1, os advogados da apresentadora afirmam que a apresentadora não tem relação com a dívida. Segundo a defesa, a cobrança foi feita na época em que a empresa era representada pelo ex-marido da artista, Alexandre Correa.
"A decisão divulgada não encerra o caso. Os advogados de Ana Hickmann seguirão adotando todas as medidas cabíveis para buscar o esclarecimento dos fatos e a correta apuração das responsabilidades envolvidas", diz a nota.