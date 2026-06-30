Jantar saudável: 3 receitas ricas em proteínas magras para melhorar o ganho de massa muscular

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e cozinhe por cerca de um minuto. Junte a cenoura e refogue por três minutos. Em seguida, acrescente o brócolis e cozinhe por mais quatro a cinco minutos, até os legumes ficarem macios, porém ainda levemente crocantes. Volte o tofu para a frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Desligue o fogo, acrescente a castanha-de-caju e sirva em seguida.