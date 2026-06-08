Ivete Sangalo reage a post de ex-marido com filho Marcelo: "Parceria"

O nutricionista Daniel Cady e seu filho mais velho com a cantora Ivete Sangalo, Marcelo, de 16 anos, viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ao lado de amigos da família. A ocasião foi marcada pela estreia de Marcelo como DJ durante o festival de música eletrônica Quartzo, momento em que tocou ao lado do apresentador André Marques.
Cady compartilhou fotos da viagem em seu Instagram (veja abaixo) e escreveu que "tem fins de semana que viram memória para o resto da vida", destacando o orgulho que sentiu ao ver Marcelo estreando como DJ. O nutricionista também expressou seu desejo para o filho mais velho:
"Que ele cresça sabendo que a vida pode ser assim: intensa, bonita e cercada de gente que a gente ama", afirmou.
Resposta da Veveta
Ivete Sangalo, também conhecida pelo apelido "Veveta", comentou no post do ex-marido sobre a viagem. A cantora escreveu um "parceria", ao lado de um emoji de mãozinhas em oração.
Diversos seguidores reagiram ao comentário e ao post: "Vocês são pais incríveis. Exemplo!", escreveu uma internauta. "Nem reconheci Marcelo! Está um homem! Passa muito rápido", postou outra.
Ivete e Daniel são pais de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena, de oito anos. O casamento dos dois durou 17 anos e chegou ao fim em novembro de 2025.