Ivete Sangalo reage a post de ex-marido com filho Marcelo: "Parceria"

O nutricionista Daniel Cady e seu filho mais velho com a cantora Ivete Sangalo, Marcelo, de 16 anos, viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ao lado de amigos da família. A ocasião foi marcada pela estreia de Marcelo como DJ durante o festival de música eletrônica Quartzo, momento em que tocou ao lado do apresentador André Marques.