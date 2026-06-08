iOS 27: veja quais iPhones vão receber o novo sistema da Apple

A atualização chega aos modelos a partir do iPhone 11 e surpreendeu ao manter essa linha — que era apontada como uma das candidatas a perder o suporte.
Quem ficou de fora foi o iPhone SE (2ª geração), lançado em 2020. O aparelho é o único da geração ainda suportada pelo iOS 26 que não foi incluído na lista de compatibilidade do iOS 27.
Veja os iPhones que recebem o iOS 27
O que muda com o iOS 27
A principal novidade é a Siri AI, versão reconstruída da assistente com inteligência artificial. Ela passa a funcionar como um chatbot, sustenta conversas mais longas, ganha um aplicativo próprio e reconhece o que aparece na tela e na câmera do aparelho.
O sistema também traz um visual ajustável, com o Liquid Glass permitindo escolher entre menus mais transparentes ou mais opacos, além de promessas de maior velocidade e buscas mais rápidas dentro do aparelho.
O app Fotos ganha novas ferramentas de edição com IA, capazes de remover objetos, ampliar imagens e corrigir o enquadramento após o registro da foto.
Outra frente é o controle dos pais sobre o uso por crianças, com limites de tempo por categoria de aplicativo e a exigência de autorização para acessar novos sites.
Os AirPods, por sua vez, ganharão um equalizador de áudio.
Atenção aos recursos de IA
Ter o iOS 27 instalado não garante acesso a todos os recursos. As funções mais avançadas de inteligência artificial, reunidas sob o Apple Intelligence, exigem processadores mais potentes e estarão disponíveis a partir do iPhone 15 Pro.
Ferramentas mais pesadas, como as vozes expressivas da Siri AI e o ditado avançado, ficarão restritas aos aparelhos mais recentes, como o iPhone Air e o iPhone 17 Pro.
Vale lembrar ainda que a Siri AI será lançada inicialmente em inglês, com o português previsto para uma data posterior, ainda não informada.
Quando chega
A versão de testes do iOS 27 para desenvolvedores ficará disponível ainda nesta semana, e a beta aberta ao público chegará no próximo mês.
O lançamento final para todos os usuários acontecerá no segundo semestre, junto da próxima linha de iPhones.