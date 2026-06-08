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iOS 27: veja quais iPhones vão receber o novo sistema da Apple

Apresentada durante a conferência de desenvolvedores da empresa, atualização mantém compatibilidade com aparelhos lançados desde 2019 e deixa apenas um modelo de fora

Leonardo Martins

Leonardo Martins

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Reprodução/WWDC 2026
Atualização chega aos modelos a partir do iPhone 11.

A Apple divulgou, nesta segunda-feira (8), a lista de iPhones compatíveis com o iOS 27 — nova versão do sistema operacional da empresa de tecnologia. 

A atualização chega aos modelos a partir do iPhone 11 e surpreendeu ao manter essa linha — que era apontada como uma das candidatas a perder o suporte.

Quem ficou de fora foi o iPhone SE (2ª geração), lançado em 2020. O aparelho é o único da geração ainda suportada pelo iOS 26 que não foi incluído na lista de compatibilidade do iOS 27.

Veja os iPhones que recebem o iOS 27

  • iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17e e iPhone Air
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max e 16e
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

O que muda com o iOS 27

Reprodução/WWDC 2026
Siri passa a funcionar como um chatbot, sustenta conversas mais longas e ganha um aplicativo próprio.

A principal novidade é a Siri AI, versão reconstruída da assistente com inteligência artificial. Ela passa a funcionar como um chatbot, sustenta conversas mais longas, ganha um aplicativo próprio e reconhece o que aparece na tela e na câmera do aparelho.

O sistema também traz um visual ajustável, com o Liquid Glass permitindo escolher entre menus mais transparentes ou mais opacos, além de promessas de maior velocidade e buscas mais rápidas dentro do aparelho.

O app Fotos ganha novas ferramentas de edição com IA, capazes de remover objetos, ampliar imagens e corrigir o enquadramento após o registro da foto.

Outra frente é o controle dos pais sobre o uso por crianças, com limites de tempo por categoria de aplicativo e a exigência de autorização para acessar novos sites.

Os AirPods, por sua vez, ganharão um equalizador de áudio.

Atenção aos recursos de IA

Ter o iOS 27 instalado não garante acesso a todos os recursos. As funções mais avançadas de inteligência artificial, reunidas sob o Apple Intelligence, exigem processadores mais potentes e estarão disponíveis a partir do iPhone 15 Pro.

Ferramentas mais pesadas, como as vozes expressivas da Siri AI e o ditado avançado, ficarão restritas aos aparelhos mais recentes, como o iPhone Air e o iPhone 17 Pro.

Vale lembrar ainda que a Siri AI será lançada inicialmente em inglês, com o português previsto para uma data posterior, ainda não informada.

Quando chega

A versão de testes do iOS 27 para desenvolvedores ficará disponível ainda nesta semana, e a beta aberta ao público chegará no próximo mês.

O lançamento final para todos os usuários acontecerá no segundo semestre, junto da próxima linha de iPhones.

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