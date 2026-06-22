5 chás para aquecer o corpo e ajudar a aliviar os sintomas da gripe

Embora sejam aliados importantes no alívio dos sintomas gripais, os chás não produzem efeitos imediatos. Um dos erros mais comuns é acreditar que uma única xícara será suficiente para acabar com a tosse, a congestão nasal ou a dor de garganta. Segundo a nutricionista, o ideal é que o consumo seja feito de forma regular, ao longo de sete a 15 dias, sempre como complemento ao tratamento orientado por um profissional de saúde.