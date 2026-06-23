Instagram, WhatsApp e Facebook caíram? Aplicativos apresentam instabilidade nesta terça-feira

As redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp apresentam instabilidade na tarde desta terça-feira (23). De acordo com dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais, houve um aumento expressivo de reclamações nas últimas horas, com pico de notificações por volta das 18h.
No Instagram, os relatos indicam principalmente dificuldades com o aplicativo móvel, concentrando 63% das queixas registradas. Também há problemas envolvendo conexão com o servidor (21%) e com falhas no feed e na timeline (11%).
No Facebook, 48% dos usuários relataram terem problemas no aplicativo, enquanto 23% reclamaram sobre a conexão e 18% registraram reclamação direta sobre o site na web. Já no aplicativo de mensagens WhatsApp, os relatos indicam principalmente dificuldades com o aplicativo móvel, que concentram 53% das queixas registradas. Também há problemas envolvendo o envio de mensagens (35%) e conexão pela web (9%).
O mapa de calor do Downdetector mostra registros espalhados por diferentes regiões do país, indicando falha de alcance nacional.
Até o momento, a Meta não se manifestou oficialmente sobre a causa da instabilidade nem informou uma previsão de normalização do serviço.