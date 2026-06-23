Instagram, WhatsApp e Facebook caíram? Aplicativos apresentam instabilidade nesta terça-feira

No Facebook, 48% dos usuários relataram terem problemas no aplicativo, enquanto 23% reclamaram sobre a conexão e 18% registraram reclamação direta sobre o site na web. Já no aplicativo de mensagens WhatsApp, os relatos indicam principalmente dificuldades com o aplicativo móvel, que concentram 53% das queixas registradas. Também há problemas envolvendo o envio de mensagens (35%) e conexão pela web (9%).