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Instagram libera ferramenta para organização da grade do perfil; saiba como fazer

O recurso está disponível para todos dispositivos que possuam a versão mais recente do aplicativo 

Zero Hora

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Mudança não afetará a forma como o conteúdo é distribuído no feed de seguidores ou na aba Explorar.

O Instagram anunciou, na última terça-feira (9), um novo recurso que possibilita organizar fotos e vídeos de maneira livre na grade do perfil.

A ferramenta permite que usuários alterem a ordem de exibição de suas postagens conforme preferência e estética desejada. 

O aplicativo mantinha até então o padrão de ordem cronológica para as imagens do topo do perfil.

A mudança não afetará a maneira como o conteúdo é distribuído no feed de seguidores ou na aba Explorar.

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O recurso já vinha sendo requisitado há tempos por inúmeros usuários da plataforma. Em publicação nas redes, o diretor do Instagram, Adam Mosseri, celebrou a mudança com a legenda "finalmente".

Como fazer?

Para utilizar a nova função, basta pressionar e segurar qualquer publicação em seu perfil até que apareça a opção "reordenar grade", feito isso, ordene conforme sua preferencia.

Instagram/Divulgação
Exibição de postagens no perfil não precisará seguir ordem cronoloógica.

O recurso se encontra disponível apenas para usuários com a versão mais recente do aplicativo.

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