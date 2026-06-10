Instagram libera ferramenta para organização da grade do perfil; saiba como fazer

O Instagram anunciou, na última terça-feira (9), um novo recurso que possibilita organizar fotos e vídeos de maneira livre na grade do perfil.
A ferramenta permite que usuários alterem a ordem de exibição de suas postagens conforme preferência e estética desejada.
O aplicativo mantinha até então o padrão de ordem cronológica para as imagens do topo do perfil.
A mudança não afetará a maneira como o conteúdo é distribuído no feed de seguidores ou na aba Explorar.
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O recurso já vinha sendo requisitado há tempos por inúmeros usuários da plataforma. Em publicação nas redes, o diretor do Instagram, Adam Mosseri, celebrou a mudança com a legenda "finalmente".
Como fazer?
Para utilizar a nova função, basta pressionar e segurar qualquer publicação em seu perfil até que apareça a opção "reordenar grade", feito isso, ordene conforme sua preferencia.
O recurso se encontra disponível apenas para usuários com a versão mais recente do aplicativo.