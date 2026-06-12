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Instagram, Facebook e WhatsApp caíram? Aplicativos da Meta apresentam instabilidade nesta sexta-feira

Downdetector, portal de monitoramento de serviços digitais, registrou aumento nas reclamações relacionadas ao funcionamento das plataformas

Zero Hora

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Instagram/Reprodução
Instagram e Facebook na web apresentam aviso na tela inicial.

WhatsApp, Instagram e Facebook, aplicativos do Grupo Meta, estão apresentando instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), principalmente nas versões web.

Relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector indicam que os problemas começaram por volta das 11h.

Por volta de 11h10min, o site, que monitora a instabilidade de sites e app,  registrava queixas relacionadas ao funcionamento dos aplicativos da Meta

Por inconsistências no sistema, não foi possível visualizar em detalhes os dados do site.

Downdetector/Reprodução
Página inicial do Downdetector indica problemas nos aplicativos da Meta.

Repercussão nas redes... ou só no X

Sobrou para os usuários do X (antigo Twitter) a repercussão. Muitos entraram na onda de que os aplicativos caíram por alguma influência dos solteiros, que estariam incomodados com os posts apaixonados do Dia dos Namorados, que é celebrado nesta sexta (veja algumas reações a seguir)




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