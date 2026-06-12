WhatsApp, Instagram e Facebook, aplicativos do Grupo Meta, estão apresentando instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), principalmente nas versões web.
Relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector indicam que os problemas começaram por volta das 11h.
Por volta de 11h10min, o site, que monitora a instabilidade de sites e app, registrava queixas relacionadas ao funcionamento dos aplicativos da Meta.
Por inconsistências no sistema, não foi possível visualizar em detalhes os dados do site.
Repercussão nas redes... ou só no X
Sobrou para os usuários do X (antigo Twitter) a repercussão. Muitos entraram na onda de que os aplicativos caíram por alguma influência dos solteiros, que estariam incomodados com os posts apaixonados do Dia dos Namorados, que é celebrado nesta sexta (veja algumas reações a seguir).
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