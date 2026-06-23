INSS passa a exigir cadastro biométrico para novos benefícios; saiba quem precisa fazer

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a ampliação da exigência do cadastro biométrico para a concessão de novos benefícios previdenciários, como auxílios, aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).
A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22) e abrange os pedidos de benefícios apresentados a partir de novembro de 2025.
A exigência da biometria vem sendo implementada gradualmente pelo governo desde 2024, e a previsão do Executivo é que a efetivação completa ocorra apenas em janeiro de 2027.
Como comprovar a biometria
De acordo com a portaria, quem solicitar benefícios ao INSS deverá comprovar o cadastro biométrico em bases oficiais do governo, como:
- Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- Título de eleitor
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
- Passaporte
Caso o cidadão já tenha biometria registrada em uma dessas bases, não será necessário realizar um novo cadastro. Para verificar se a biometria está atualizada, é possível acessar plataformas como o Gov.br, a Justiça Eleitoral ou os Detrans.
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Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Quem ainda não possui cadastro biométrico terá até janeiro de 2027 para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que será a referência para a identificação biométrica no Brasil.
Já para os cidadãos que possuem biometria cadastrada, a obrigatoriedade da CIN passa a valer a partir de janeiro de 2028.
Até 31 de dezembro de 2026, o governo disponibilizará o Serviço de Verificação Biométrica aos órgãos responsáveis pela gestão dos benefícios da seguridade social.
As biometrias registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou no passaporte continuarão válidas até 31 de dezembro de 2027, desde que tenham sido coletadas até 31 de dezembro de 2026.
O que acontece se eu não fizer o cadastro biométrico?
Caso o cidadão não comprove o cadastro biométrico no momento de solicitar um benefício ao INSS, o pedido poderá ser encerrado e considerado desistente.
Quem está dispensado da biometria?
A portaria dispensa a exigência do cadastro biométrico obrigatório nos seguintes casos:
- Pessoas com mais de 80 anos;
- Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação)
- Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco)
- Migrantes, refugiados e apátridas;
- Residentes no exterior
- Pessoas que requererem salário maternidade
- Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária
- Pessoas que requererem pensão por morte.
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