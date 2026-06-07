Influenciador Fábio Giga se envolve em acidente com Porsche na zona sul de São Paulo

Fábio Giga foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Ainda segundo Fábio, ele estava acompanhado do influenciador Bitelo, que ocupava o banco do passageiro e não sofreu ferimentos. Após o acidente, o amigo teria deixado o local e retornado à academia, devido à aglomeração de pessoas que tentavam tirar fotos com os influenciadores.