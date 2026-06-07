Influenciador Fábio Giga se envolve em acidente com Porsche na zona sul de São Paulo

O influenciador fitness e fisiculturista Fábio Giga se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (6), na zona sul de São Paulo. Ele conduzia um Porsche 911 Carrera GTS quando perdeu o controle e atingiu motocicletas e outros veículos na Avenida das Juntas Provisórias, na região do Sacomã.
Segundo informações registradas pela Polícia Civil e obtidas pelo Uol, o acidente ocorreu por volta das 16h. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro de luxo atravessando a pista antes de colidir com motos e automóveis que trafegavam pela via. Ao todo, a ocorrência envolveu cinco veículos: o Porsche, duas motocicletas e dois carros.
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ao g1, dois motociclistas ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de pronto atendimento (UPAs) da capital paulista. De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam conscientes e não corriam risco de morte.
Quem é Fábio Giga
Nascido em Santo André, na Grande São Paulo, Fábio Augusto Rezende, conhecido como Fábio Giga, 46 anos, mantém cerca de 3,7 milhões de seguidores no Instagram. Na rede, ele compartilha detalhes de sua vida como fisiculturista.
O influenciador se tornou conhecido em 2013 após se aproximar de personalidades do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda, que o incentivaram a criar seu próprio perfil público nas redes sociais.
Fábio é o 16º de 17 irmãos. Ele aderiu à musculação aos 19 anos de idade, após a morte do pai. O fisiculturista participou de sua primeira competição em 2014, quando se tornou campeão paulista de fisiculturismo na categoria Super Heavyweight (acima de 100 kg).
Fábio Giga também foi campeão do Mr. Rio, em 2017 e do Arnold Classic Ohio, em 2020. O fisiculturista já compete no circuito profissional da modalidade.
O que disse o influenciador sobre o acidente
Em depoimento à polícia, Fábio Giga afirmou que perdeu o controle do Porsche após passar por uma valeta ao acessar a Avenida das Juntas Provisórias. Conforme seu relato, a suspensão baixa do carro teria contribuído para a perda de aderência.
No entanto, testemunhas ouvidas pelos policiais relataram que o automóvel trafegava em alta velocidade antes da colisão: o motorista de um Fiat Palio afirmou que ouviu o barulho das primeiras batidas e, ao olhar pelo retrovisor, viu o Porsche se aproximando "em alta velocidade" antes de atingir seu carro.
Já o motorista de um Honda Civic disse que ouviu um forte estrondo e foi atingido lateralmente pelo Porsche. A força da batida foi suficiente para lançar seu carro contra uma mureta de proteção e arrancar uma das rodas do veículo.
Fábio Giga foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Ainda segundo Fábio, ele estava acompanhado do influenciador Bitelo, que ocupava o banco do passageiro e não sofreu ferimentos. Após o acidente, o amigo teria deixado o local e retornado à academia, devido à aglomeração de pessoas que tentavam tirar fotos com os influenciadores.
A ocorrência foi registrada na Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há intenção de provocar o acidente.
Por meio de nota (veja abaixo), a defesa de Fábio Giga informou que ele permaneceu no local após a colisão, acionou o socorro e está prestando assistência às vítimas e aos familiares:
Leia a nota na íntegra:
"A defesa técnica de Fábio Giga vem a público esclarecer os fatos relacionados ao acidente de trânsito ocorrido na cidade de São Paulo, reafirmando seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o respeito às vítimas e seus familiares.
Desde o primeiro momento após o ocorrido, o Sr. Fábio adotou postura colaborativa e responsável, permanecendo à disposição para os procedimentos necessários, acionando imediatamente os serviços de emergência e prestando assistência aos envolvidos. Destaca-se, ainda, que foi realizado o teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica, conforme registrado pelas autoridades competentes.
Importante ressaltar que, de acordo com as informações disponíveis até o presente momento, todas as vítimas encontram-se conscientes, estáveis e sem risco de vida, permanecendo sob os cuidados e acompanhamento das equipes médicas responsáveis.
O Sr. Fábio não apenas prestou assistência imediata após o acidente, como também continuará prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares tanto em relação ao acompanhamento da assistência à saúde quanto à reparação dos danos materiais decorrentes do ocorrido, demonstrando sua preocupação e compromisso com todos os envolvidos.
A defesa reforça que a apuração dos fatos deve ocorrer com serenidade, responsabilidade e observância ao devido processo legal, evitando-se conclusões precipitadas ou a divulgação de informações que não correspondem à realidade dos acontecimentos.
Por fim, a defesa manifesta sua solidariedade às vítimas e seus familiares, reafirma sua confiança no trabalho das autoridades competentes e permanece à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre em respeito à verdade dos fatos e à Justiça".